В России подешевели модели Джетур: скидки на Т1, Дашинг и Кс70 Plus

Компания Джетур снизила цены на три модели на российском рынке — кроссоверы Дашинг и Кс70 Plus, а также внедорожник Т1. Изменения коснулись как базовых цен, так и размера прямых скидок. Теперь покупатели могут сэкономить при покупке автомобиля до 200 тысяч рублей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает источник.

На полноприводный внедорожник Джетур Т1 2026 года выпуска введена новая скидка в размере 75 тысяч рублей. С учетом этого предложения цена модели начинается от 3,92 млн рублей. Версии 2025 года выпуска по-прежнему продаются по более низкой цене — от 3,77 млн рублей. Джетур Т1 оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 245 л.с., 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Компактный кроссовер Джетур Дашинг также стал доступнее. Размер прямой скидки на комплектацию «Комфорт» 2026 года увеличен до 200 тысяч рублей. Кроме того, бренд снизил цены на все версии Дашинг на 50 тысяч рублей. В настоящее время стартовая цена модели составляет 2,51 млн рублей. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбомотором и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Изменения коснулись и среднеразмерного кроссовера Джетур Кс70 Plus. В комплектации «Престиж» 2026 года выпуска скидка была увеличена со 150 до 200 тысяч рублей, в результате чего цена автомобиля снизилась до 3,2 млн рублей. Этот кроссовер оснащен 1,6-литровым турбомотором мощностью 190 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, привод — передний.