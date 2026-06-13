Hyundai представил свой первый гиперкар: концепт Genesis Магма GT3

Компания Genesis, суббренд Hyundai, представила концепт Магма GT3, олицетворяющий будущее спортивного и гоночного направлений. Этот проект, разработанный в тесном сотрудничестве с подразделением Hyundai Моторспорт, демонстрирует амбиции бренда на рынке высокоскоростных автомобилей. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В отличие от многих гоночных проектов, Магма GT3 не создан на базе существующей серийной модели. Автомобиль с самого начала проектировался с учетом требований класса GT3 и обладает полностью оригинальной архитектурой. Он выделяется расширенной колесной базой, массивным передним сплиттером, увеличенными воздухозаборниками и аэродинамическими элементами на дверях.

По словам представителей Genesis, все инженерные решения направлены на увеличение прижимной силы, улучшение системы охлаждения и оптимизацию тепловых режимов во время гонок. Также сохранены фирменные для бренда двойные горизонтальные фары, дополненные четырьмя дополнительными световыми элементами для гоночных нужд.

На данный момент Магма GT3 остается исследовательским проектом, и конкретных планов по его серийному производству или участию в соревнованиях пока нет. Тем не менее, этот концепт позволяет оценить, как гоночные технологии повлияют на будущие спортивные автомобили Genesis.

Вместе с тем, бренд впервые показал интерьер концепта Магма GT, представленного в конце 2025 года. Салон выполнен по схеме двухместного гран-туризмо, где кресла водителя и пассажира четко разделены высоким центральным тоннелем.