Geely представила обновленный 7-местный кроссовер Окаванго: цены и характеристики

·17·Авто
Geely представила обновленный 7-местный кроссовер Окаванго: цены и характеристики

Компания Geely, один из ведущих китайских автопроизводителей, официально выпустила в продажу новую 7-местную версию своего популярного кроссовера Хаоюе Л (на внешних рынках известного как Окаванго) под названием Хаппй. Это обновление предназначено для больших семей и сочетает в себе доступную цену и расширенный комфорт. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным иксбт.ком, стартовая цена новой модели на китайском рынке составляет 103,4 тысячи юаней (около 14 300 долларов США). Стоит отметить, что с учетом различных скидок и программ траде-ин цена автомобиля может стать еще ниже. Это делает кроссовер одним из самых конкурентоспособных предложений в своем сегменте.

Технические характеристики и мощность

Geely Окаванго отличается внушительными габаритами: длина автомобиля составляет 4865 мм, ширина — 1910 мм, высота — 1770 мм. Колесная база равна 2825 мм, что обеспечивает достаточно пространства даже для пассажиров третьего ряда.

Для кроссовера предлагаются два варианта бензиновых турбодвигателей:

  • 1,5-литровый двигатель: 181 л.с. и 290 Нм крутящего момента;
  • 2,0-литровый двигатель: 218 л.с. и 325 Нм крутящего момента.
Оба силовых агрегата работают в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач (с двойным сцеплением). Автомобиль имеет передний привод, что обеспечивает оптимальный баланс для городских условий и дальних поездок.

Современные технологии и безопасность

Интерьер автомобиля оснащен современными гаджетами. На центральной панели расположены большой 14,6-дюймовый мультимедийный экран и 10-дюймовая цифровая приборная панель. Система работает на базе программного обеспечения Флйме Ауто и поддерживает функцию голосового управления, что позволяет водителю управлять различными функциями, не отвлекаясь от дороги.

Особое внимание уделено безопасности. В топовых комплектациях доступен комплекс интеллектуальных помощников уровня Л2. В него входят адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, автоматическое экстренное торможение и камеры кругового обзора 360 градусов (с функцией «прозрачное шасси»).

Учитывая растущую популярность моделей бренда Geely на автомобильном рынке Узбекистана, этот 7-местный кроссовер может вызвать большой интерес у местных покупателей как доступное семейное транспортное средство. Производитель предоставляет официальную гарантию на новую модель сроком 5 лет или 150 тысяч километров пробега.

GeelyOkavangoКроссоверАвтоКитай
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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