Haval H6 Классик обновляется: представлен кроссовер 2026 модельного года

·19·Авто
Haval H6 Классик обновляется: представлен кроссовер 2026 модельного года

Один из крупнейших китайских автопроизводителей, компания Great Wall Мотор, готовится представить обновленную версию одного из своих самых продаваемых кроссоверов — Haval H6 Классик. Согласно официальному заявлению компании, дебют автомобиля 2026 модельного года запланирован на 15 июня текущего года. Это обновление направлено на повышение конкурентоспособности модели и обеспечение её технологического соответствия современным требованиям. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Главные изменения в новом Haval H6 Классик коснутся интерьера, в частности, мультимедийной системы. По данным иксбт.ком, автомобиль будет оснащен новой программной оболочкой под названием Коффи Смарт Кокпит. Эта система предоставит водителю и пассажирам более широкие возможности и выведет интеграцию со смартфонами на новый уровень. Также на центральной панели появится огромный 14,6-дюймовый сенсорный экран, что обеспечит более удобное управление по сравнению с предыдущими версиями.

Технические характеристики и дизайн

Хотя производитель пока не раскрыл все технические подробности обновленной модели, ожидается, что кроссовер сохранит свои традиционные габариты. Для справки: длина текущего Haval H6 Классик составляет 4653 мм, ширина — 1886 мм, высота — 1730 мм. Колесная база равна 2738 мм. Эти показатели позволяют автомобилю уверенно занимать свою нишу в сегменте семейных кроссоверов.

Кардинальных изменений в моторной гамме также не ожидается. Текущая модель оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 184 л.с. Эксперты полагают, что модель 2026 года сохранит этот силовой агрегат или получит его версию с повышенной эффективностью. Полная информация будет объявлена на официальной презентации 15 июня.

Цены и перспективы рынка

В настоящее время Haval H6 Классик продается на китайском рынке по цене от 122 тысяч юаней (около 17 тысяч долларов США). Аналитики предполагают, что стоимость обновленной модели существенно не изменится. Это позволит Great Wall Мотор сохранить лидерство в сегменте бюджетных и качественных кроссоверов.

На автомобильном рынке Узбекистана бренд Haval также занимает заметные позиции. Модель Haval H6 известна среди местных водителей своей надежностью и современными опциями. Оснащение обновленной версии Классик цифровыми технологиями может способствовать тому, что в будущем эта модель появится на нашем рынке и привлечет внимание покупателей.

В целом, Haval H6 Классик 2026 года проходит через «цифровую трансформацию» в соответствии с общими тенденциями автомобильной индустрии. Это очередной шаг на пути превращения обычного кроссовера не просто в транспортное средство, а в «умный» гаджет.

HavalGreat Wall MotorКроссоверАвтомобильТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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