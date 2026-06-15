Денза Н8Л Флаш Чарге Эдитион: 761 л.с. и возможность полной зарядки за 10 минут

Премиальный бренд Денза, принадлежащий китайскому автогиганту BYD, объявил дату выхода на рынок своего нового флагманского кроссовера — модели Н8Л Флаш Чарге Эдитион. Автомобиль, официальная презентация которого ожидается 23 июня, привлекает внимание экспертов не только роскошным интерьером, но и технологически революционной системой зарядки. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Денза Н8Л — это большой семейный кроссовер длиной 5200 мм с колесной базой 3075 мм. В салоне по схеме 2+2+2 размещены шесть сидений. В отделке интерьера использована высококачественная кожа Наппа. Сиденья первого и второго рядов оснащены функциями подогрева, вентиляции и массажа, а подогрев предусмотрен даже для пассажиров третьего ряда. По данным иксбт.ком, ожидаемая цена новой модели на китайском рынке составит от 350 до 400 тысяч юаней.

Технологическое оснащение и система «Глаз Бога»

Комфорт, созданный для водителя и пассажиров кроссовера, поражает своим уровнем. Автомобиль оснащен 50-дюймовым проекционным дисплеем, 17,3-дюймовой основной медиасистемой и отдельным экраном для переднего пассажира. Также имеются такие премиальные функции, как потолочный монитор, аудиосистема Девиалет с 20 динамиками и встроенный холодильник.

В вопросах безопасности и автопилота модель Денза Н8Л оснащена системой «Глаз Бога 5.0» (Эе оф Год 5.0) на базе чипа NVIDIA Орин-Кс. Этот комплекс работает с помощью лидара и около 30 датчиков. Система полностью поддерживает автономное управление автомобилем на трассах и в городских условиях, а также интеллектуальную парковку.

Гибридная мощность и рекордная скорость зарядки

Технические характеристики автомобиля соответствуют его внушительным размерам. Гибридная система включает 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 207 л.с. и три электродвигателя. Суммарная мощность системы составляет 761 л.с. Благодаря батарее Бладе второго поколения (75,26 кВт·ч) кроссовер может проехать 430 км исключительно на электротяге, а общий запас хода превышает 1300 км.

Главная особенность модели Денза Н8Л — 800-вольтовая электрическая архитектура. Производитель заявляет, что на специальных зарядных станциях аккумулятор можно зарядить с 10% до 70% всего за 5 минут, а до 97% — менее чем за 10 минут. Важно, что даже при морозе -30 градусов скорость зарядки практически не снижается.

Кроссовер оснащен пневматической подвеской и адаптивными амортизаторами. Благодаря функции подруливания задних колес радиус разворота огромного кроссовера составляет всего 4,58 метра, что сопоставимо с компактными легковыми автомобилями. Эта особенность значительно упрощает управление таким крупным транспортным средством в городских условиях.