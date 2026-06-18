Обновленный УАЗ Патриот проходит финальные испытания: новый двигатель и измененный дизайн

·9·Авто
Обновленный УАЗ Патриот проходит финальные испытания: новый двигатель и измененный дизайн

Ульяновский автомобильный завод проводит финальные испытания обновленной версии внедорожника УАЗ Патриот, одной из своих самых популярных моделей. В настоящее время автомобиль проходит комплексные проверочные мероприятия на полигоне НАМИ. Этот проект обновления ранее стал известен в сети под названием «Русский Prado». Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно видеоматериалам, опубликованным изданием Аутоневс.ру, и данным пресс-службы завода, основное техническое изменение обновленной модели скрыто под капотом. На автомобиль установлен турбодизельный двигатель Соллерс 550010 объемом 2,0 литра мощностью 136 л.с. Ожидается, что это нововведение значительно улучшит динамические показатели автомобиля.

Технические возможности и лабораторные испытания

Представители УАЗ отмечают, что сейчас внедорожник проходит испытания как в лабораторных условиях, так и на дорогах. Специалисты тщательно изучают уровень шума и вибрации нового двигателя, экологические показатели, а также его поведение в различных условиях эксплуатации. Этот процесс призван приблизить надежность автомобиля к международным стандартам.

Новый УАЗ Патриот получит ряд изменений не только в технической части, но и во внешнем виде. В частности, автомобиль будет включать следующие обновления:

  • Современные фары и задние фонари в новом дизайне;
  • Полностью измененная центральная консоль и центральный тоннель;
  • Новая мультимедийная система с более крупным дисплеем;
  • Улучшенная отделка салона и эргономика.
На автомобильном рынке Узбекистана модели УАЗ также ценятся за свою выносливость и адаптацию к сложным дорожным условиям. Появление обновленной модели с дизельным двигателем может стать интересным предложением, особенно для водителей, передвигающихся по горным районам и в условиях тяжелого бездорожья.

По словам генерального директора Ульяновского автомобильного завода Алексея Спирина, продажи обновленного внедорожника планируется начать не позднее третьего квартала 2026 года. На данный момент цены модели и условия поставок на экспортные рынки, включая страны Центральной Азии, не раскрываются.

По мнению экспертов, данное обновление поможет продлить жизненный цикл модели УАЗ Патриот и в определенной степени удержать её в конкуренции с современными кроссоверами. Однако к 2026 году решающими факторами останутся конъюнктура рынка и реальная надежность нового двигателя в эксплуатационных условиях.

UAZPatriotАвтомобилиНовостиРоссия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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