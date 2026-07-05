Легенда гонок Милле Миглиа: взгляд на историю Mercedes 300 СЛ за 25 миллионов евро

Легендарная гонка Милле Миглиа, проходящая от итальянского города Брешиа до Рима, считается одной из самых опасных и престижных соревнований в истории мирового автомобильного спорта. Хотя сегодня это мероприятие превратилось в фестиваль классических автомобилей, его символом и главным героем по-прежнему остаётся модель Mercedes 300 СЛ. По данным издания Autocar, экземпляр этой модели, участвовавший в гонке 1952 года, сегодня оценивается в 25 миллионов евро (около 21,5 миллиона фунтов стерлингов). Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Mercedes 300 СЛ, известный в народе под названием «Гуллвинг» («Крыло чайки»), является своеобразным эталоном и для организаторов Милле Миглиа. Даже в современном техническом регламенте соревнования силуэт именно этого автомобиля используется для демонстрации участникам, куда следует наклеивать номерные стикеры. Эта модель ценится не только за дизайн, но и за свою роль в возвращении бренда Mercedes-Benz в большой спорт после Второй мировой войны.

Кровавая история и запрет гонок

Гонки Милле Миглиа проводились с 1927 по 1957 год и прославились своей крайней опасностью. За историю соревнования оно дважды полностью останавливалось. Впервые — в 1938 году, после аварии, унёсшей жизни 11 зрителей, Бенито Муссолини лично запретил гонку. Хотя в 1940 году она была ненадолго возобновлена, настоящие гонки продолжились лишь с 1946 года.

Гонка 1957 года поставила последнюю точку в истории этого соревнования. В произошедшей тогда страшной аварии погибли гонщик, его штурман и девять зрителей, в том числе пятеро детей. После этого итальянское правительство полностью запретило проведение гонок на открытых дорогах. Современная Милле Миглиа — это ретро-ралли, основанное не на скорости, а на точном и безопасном прохождении маршрута.

Mercedes-Benz В194: Уникальный прототип

Прототип 300 СЛ с индексом В194, хранящийся сегодня в музее Mercedes-Benz, занял четвёртое место в гонке 1952 года. В том же году автомобиль под управлением Рудольфа Караччолы обеспечил победное возвращение немецкого бренда. Всего Mercedes выпустил 11 экземпляров В194, из которых 4 сегодня хранятся в самой компании. Из остальных два были утилизированы, а судьба ещё двух остаётся неизвестной.

Технически этот легендарный автомобиль был несколько слабее своих итальянских конкурентов того времени. Его 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель развивал 175 лошадиных сил. Конструкция состояла из трубчатого стального шасси и сверхлёгкого алюминиевого кузова. Тем не менее, его аэродинамика и надёжность принесли команде Mercedes-Benz множество побед.

Двигатель: 3.0 л, 6 цилиндров

Мощность: 175 л.с.

Трансмиссия: 4-ступенчатая механическая

Шасси: трубчатый стальной каркас

Кузов: алюминиевый

Компания Mercedes-Benz отклоняет неофициальные предложения в 25 миллионов евро за автомобиль с номером шасси 194010 00005/52. Это не просто машина, а одна из самых ярких и драматичных страниц истории автомобилестроения. Сегодня цена таких уникальных экспонатов растёт с каждым годом, ведь они воплощают в себе не только технику, но и гоночную культуру прошлого века.