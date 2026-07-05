BMW верна традициям: новое поколение BMW X5 М60 сохранит двигатель В8 без гибридных технологий

Несмотря на общую тенденцию к электрификации в автомобильном мире, немецкий концерн BMW решил не отказываться от своих легендарных силовых агрегатов. Согласно новой информации, появившейся в сети, новое поколение BMW X5 М60, дебют которого ожидается в 2027 году, будет оснащаться чисто бензиновым двигателем В8 без каких-либо гибридных добавок. Эта новость стала неожиданным, но приятным известием для поклонников двигателей внутреннего сгорания и фанатов бренда. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает издание.

Как передает издание иксбт.ком, под капотом этого спортивного кроссовера расположится классический 4,4-литровый двигатель В8 с двумя турбокомпрессорами (твин-турбо). По предварительным данным, этот агрегат будет способен развивать мощность около 609 лошадиных сил. В то время как многие производители, включая саму BMW, переводят большинство моделей на гибридные системы, сохранение «чистого» двигателя в версии М60 поможет сохранить уникальный характер модели.

Дизайн в стиле Неуе Классе и новые габариты

Базовая модель BMW X5 нового поколения была официально представлена на прошлой неделе. Ее внешний вид удивил всех тем, что он выполнен в концептуальном стиле Неуе Классе, определяющем будущее направление бренда. Габариты автомобиля также существенно изменились: длина составляет 4994 мм, ширина — 2000 мм, а высота — 1751 мм. Колесная база равна 3035 мм, что обеспечивает простор в салоне и устойчивость на дороге.

На автомобильном рынке Узбекистана модели BMW X5 всегда пользовались высоким авторитетом. Ожидается, что такие размеры и технические характеристики нового поколения выделят его среди конкурентов в премиальном сегменте, в частности, моделей Mercedes-Benz и Audi. Особенно важным фактором для местных водителей, ценящих мощность и динамику, несомненно, станет сохранение двигателя В8.

Высокотехнологичный интерьер и искусственный интеллект

Интерьер автомобиля оснащен в соответствии с новейшими корпоративными стандартами BMW. В центре салона расположен огромный 17,9-дюймовый дисплей, а для переднего пассажира предусмотрена возможность опциональной установки отдельного 14,6-дюймового экрана. Также для водителя будет предложен панорамный проекционный дисплей под названием Панорамик иДриве.

Одной из самых примечательных особенностей новой модели является встроенный помощник на базе искусственного интеллекта (ИИ). Эта система может не только управлять различными функциями автомобиля, но и отвечать на вопросы водителя, а также выполнять сложные задачи. Это превращает BMW X5 не просто в транспортное средство, а в уровень умного гаджета.

В заключение можно сказать, что BMW X5 М60, который выйдет в 2027 году, станет сочетанием традиционной мощности и современных технологий. Решение отказаться от гибридных систем показывает верность бренда своим корням, а инновации в интерьере — это смелый шаг в будущее. Для автолюбителей Узбекистана эта модель определенно останется одним из самых привлекательных предложений на рынке премиальных кроссоверов.