Fiat планирует разработать Абарт Тополино для привлечения молодежи

Итальянский автогигант Fiat рассматривает возможность создания спортивной версии Абарт на базе своего миниатюрного квадрицикла Тополино. Основная цель этого шага — укрепить позиции бренда в сегменте микромобильности и, что самое важное, привлечь внимание молодых покупателей. В настоящее время этот крошечный электромобиль приобретают в основном люди среднего возраста. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Модель Тополино относится к категории квадрициклов Л6. Это означает, что в таких европейских странах, как Италия и Франция, управлять данным транспортным средством разрешено с 14 лет. Однако, по данным издания Autocar, средний возраст покупателей Тополино сейчас превышает 40 лет. Руководство компании намерено значительно снизить этот показатель.

Генеральный директор Fiat Оливье Франсуа назвал потенциальную версию Абарт «настоящей мечтой». По его словам, работа над проектом ведется, и если он выйдет на рынок, то несомненно станет хитом. Бренд Абарт традиционно занимается производством более мощных и агрессивных версий моделей Fiat.

Технические ограничения и дизайнерские решения

Строгие правила для категории Л6 ограничивают максимальную скорость и мощность двигателя автомобиля. Поэтому ожидать высоких динамических показателей от Абарт Тополино сложно. Вместо этого инженеры и дизайнеры сосредоточатся на внешнем виде. Ожидается, что специальные цвета кузова, спортивные детали и оригинальные интерьерные решения станут ключевыми факторами привлечения молодежи.

Глава европейского подразделения Fiat Гаэтано Торель отметил, что сейчас молодежь отдает предпочтение таким мини-автомобилям, как Лигиер. Причина кроется в том, что их внешний вид более спортивный и «дерзкий». Тополино же пока кажется молодежи слишком мягким и скромным.

Недавно представленная в Италии версия Тополино Sport стала первым шагом в этом направлении. Она оснащена гоночными полосами, салоном черного цвета и съемной Блуетут-колонкой под названием Монстерлино. Версия Абарт должна вывести это направление на еще более высокий уровень.

На автомобильном рынке Узбекистана также растет интерес к микромобильности и компактным электромобилям. Хотя модели Fiat не получили широкого распространения в стране, подобные компактные транспортные средства могут стать удобным решением для таких перегруженных городов, как столица. Мини-квадрицикл под брендом Абарт может стать не только средством передвижения, но и символом стиля.