Испания обыграла Бельгию и сыграет против Франции

В четвертьфинале чемпионата мира по футболу ФИФА 2026 сборная Испании обыграла Бельгию со счетом 2:1. В матче, прошедшем на стадионе «Инглвуд» в Лос-Анджелесе, испанцы открыли счет в первом тайме, а решающий гол был забит в концовке встречи.

На 30-й минуте Фабиан Руис вывел Испанию вперед. На 41-й минуте Шарль де Кетеларе забил ответный гол Бельгии. На 88-й минуте Микель Мерино забил гол, обеспечив Испании путевку в следующий этап.

По статистике Испания имела значительное преимущество. Команда нанесла 18 ударов, из которых 8 пришлись в створ ворот. Бельгия совершила 5 ударов, 2 из которых были точными.

Владение мячом составило 68% у Испании и 32% у Бельгии. Количество передач было в пользу Испании — 663:295. Точность передач также оказалась выше у испанцев — 91%. У Бельгии этот показатель составил 81%.

В матче Испания нарушила правила 13 раз, Бельгия — 18 раз. Обе команды получили по 2 желтые карточки. Красных карточек зафиксировано не было. Офсайды — 3:1, угловые — 5:1 в пользу Испании.

Таким образом, в следующем этапе Испания встретится на поле со сборной Франции. Бельгия же завершила свое участие в турнире на стадии четвертьфинала.