O‘zbekistonda anomal issiq: harorat +46 darajaga chiqadi
O‘zbekistonda kelasi hafta keskin issiq ob-havo kuzatilishi kutilmoqda. Sinoptiklar 13–17 iyul kunlari janubdan kirib keladigan issiq havo massalari ta’sirida ayrim hududlarda harorat +46 darajagacha ko‘tarilishi mumkinligini ma’lum qildi.
Jazirama bilan birga kuchli shamol va chang-to‘zonlar ham prognoz qilinmoqda. Mutaxassislar aholini eng issiq soatlarda ehtiyotkor bo‘lishga chaqirmoqda.
Harorat qayerlarda eng yuqori bo‘ladi?
Prognozga ko‘ra, respublikaning aksariyat hududlarida kunduzgi havo harorati:
+41…+43 darajagacha;
shimoliy hududlarda;
janubiy viloyatlarda;
cho‘l zonalarida esa +44…+46 darajagacha ko‘tarilishi mumkin.
Bu ko‘rsatkichlar ayrim joylarda anomal issiq ob-havo sharoitini yuzaga keltiradi.
Kuchli shamol va chang bo‘ronlari kutilmoqda
Jazirama kunlarida shamol tezligi sekundiga 13–18 metrgacha kuchayishi mumkin.
Ayrim hududlarda esa:
chang-to‘zonlar;
ko‘rish masofasining pasayishi;
havo sifatining yomonlashishi ehtimoli bor.
Bunday sharoit yo‘l harakati qatnashchilari va nafas yo‘llari kasalliklari bor fuqarolar uchun qo‘shimcha xavf tug‘dirishi mumkin.
Issiqda nimalarga e’tibor berish kerak?
Mutaxassislar fuqarolarga soat 11:00 dan 17:00 gacha to‘g‘ridan to‘g‘ri oftobda yurishni imkon qadar cheklashni tavsiya qilmoqda.
Shuningdek:
yetarli miqdorda suv ichish;
ochiq rangli va yengil kiyim kiyish;
og‘ir jismoniy mehnatni kamaytirish;
bolalar va keksalarni nazoratsiz qoldirmaslik;
avtomobil ichida inson yoki hayvonni qoldirmaslik zarur.
Jazirama bir necha kun davom etadi
Sinoptiklar ma’lumotiga ko‘ra, o‘ta issiq ob-havo 13 iyuldan 17 iyulgacha respublikaning deyarli barcha hududlarida saqlanib turadi.
Ayniqsa, kunning ikkinchi yarmida ehtiyot choralariga qat’iy amal qilish tavsiya etilmoqda.
…