O‘zbekistonda anomal issiq: harorat +46 darajaga chiqadi

·1·O‘zbekiston
O‘zbekistonda anomal issiq: harorat +46 darajaga chiqadi

O‘zbekistonda kelasi hafta keskin issiq ob-havo kuzatilishi kutilmoqda. Sinoptiklar 13–17 iyul kunlari janubdan kirib keladigan issiq havo massalari ta’sirida ayrim hududlarda harorat +46 darajagacha ko‘tarilishi mumkinligini ma’lum qildi.

Jazirama bilan birga kuchli shamol va chang-to‘zonlar ham prognoz qilinmoqda. Mutaxassislar aholini eng issiq soatlarda ehtiyotkor bo‘lishga chaqirmoqda.

Harorat qayerlarda eng yuqori bo‘ladi?

Prognozga ko‘ra, respublikaning aksariyat hududlarida kunduzgi havo harorati:

  • +41…+43 darajagacha;

  • shimoliy hududlarda;

  • janubiy viloyatlarda;

  • cho‘l zonalarida esa +44…+46 darajagacha ko‘tarilishi mumkin.

Bu ko‘rsatkichlar ayrim joylarda anomal issiq ob-havo sharoitini yuzaga keltiradi.

Kuchli shamol va chang bo‘ronlari kutilmoqda

Jazirama kunlarida shamol tezligi sekundiga 13–18 metrgacha kuchayishi mumkin.

Ayrim hududlarda esa:

  • chang-to‘zonlar;

  • ko‘rish masofasining pasayishi;

  • havo sifatining yomonlashishi ehtimoli bor.

Bunday sharoit yo‘l harakati qatnashchilari va nafas yo‘llari kasalliklari bor fuqarolar uchun qo‘shimcha xavf tug‘dirishi mumkin.

Issiqda nimalarga e’tibor berish kerak?

Mutaxassislar fuqarolarga soat 11:00 dan 17:00 gacha to‘g‘ridan to‘g‘ri oftobda yurishni imkon qadar cheklashni tavsiya qilmoqda.

Shuningdek:

  • yetarli miqdorda suv ichish;

  • ochiq rangli va yengil kiyim kiyish;

  • og‘ir jismoniy mehnatni kamaytirish;

  • bolalar va keksalarni nazoratsiz qoldirmaslik;

  • avtomobil ichida inson yoki hayvonni qoldirmaslik zarur.

Jazirama bir necha kun davom etadi

Sinoptiklar ma’lumotiga ko‘ra, o‘ta issiq ob-havo 13 iyuldan 17 iyulgacha respublikaning deyarli barcha hududlarida saqlanib turadi.

Ayniqsa, kunning ikkinchi yarmida ehtiyot choralariga qat’iy amal qilish tavsiya etilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda yoshlar soni qancha ekani ma’lum qilindiO‘zbekistonda yoshlar soni qancha ekani ma’lum qilindiBugun, 10:38O‘zbekiston va Belarus o‘rtasida turistik bum: Sayohatchilar soni ma’lum bo‘ldiO‘zbekiston va Belarus o‘rtasida turistik bum: Sayohatchilar soni ma’lum bo‘ldiBugun, 10:25Abituriyentlar test topshiradigan manzillar bilan oldindan tanishishi mumkinAbituriyentlar test topshiradigan manzillar bilan oldindan tanishishi mumkinKecha, 14:37Qashqadaryoda suv ta’minoti mutaxassisi 1,2 million so‘m bilan ushlandiQashqadaryoda suv ta’minoti mutaxassisi 1,2 million so‘m bilan ushlandiKecha, 11:52Qariyb 13 ming abituriyent testsiz talaba bo‘lish imkoniyatini qo‘lga kiritdiQariyb 13 ming abituriyent testsiz talaba bo‘lish imkoniyatini qo‘lga kiritdiKecha, 11:14Toshkent viloyatida 389 nafar shaxsdan sovuq qurollar olib qo‘yildiToshkent viloyatida 389 nafar shaxsdan sovuq qurollar olib qo‘yildiKecha, 10:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija