Тест электромобилей: названы самые эффективные и экономичные электромобили

На фоне роста числа электромобилей на автомобильном рынке издание иксбт.ком опубликовало интересные данные об эффективности и энергопотреблении 55 новых электромобилей, испытанных в реальных условиях за последние два года. Это масштабное исследование показало реальные возможности современных электромобилей и их экономичность в повседневной эксплуатации. Об этом сообщает Autocar.ко.ук .

Как выяснилось, два года назад система дорожных испытаний была существенно обновлена: в неё добавили специальные тесты энергоэффективности, особенно для электромобилей и гибридов. Применявшиеся ранее традиционные методы, включая испытания на высоких скоростях на автомагистралях, не позволяли в полной мере раскрыть главное преимущество электромобилей. При движении на более низких скоростях и рекуперации энергии при торможении они значительно экономичнее.

Повседневный тест и его результаты

Новый тест экономичности в повседневных условиях проводился на трассе полигона Хориба МИРА и включал движение со скоростью от 20 до 50 миль/ч, а также две полные остановки на каждом круге. Такой процесс позволил объективно оценить способность автомобиля накапливать и перераспределять энергию.

Из 55 новых электромобилей, прошедших испытания, только один — сверхмощный Лотус Эвиджа — показал в повседневном тесте результат хуже, чем на испытаниях на автомагистрали. Все остальные модели продемонстрировали высокую эффективность в условиях, приближенных к реальной городской эксплуатации.

Самые экономичные модели

Согласно анализу экспертов, девять лучших протестированных автомобилей смогли показать результат 5,0 миль/кВт·ч и выше. Примечательно, что среди них, наряду с ожидаемо небольшими и лёгкими электромобилями, оказались и некоторые более крупные модели, от которых столь высоких показателей не ожидали.

Эксперты отмечают, что эти данные в будущем станут важным ориентиром для покупателей при выборе наиболее экономичного и энергоэффективного электромобиля, соответствующего их потребностям.