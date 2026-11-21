15-летняя узбекистанка Асаль Максумова поднялась на высочайшую точку Африки — вершину Килиманджаро высотой 5 895 метров. Таким образом, она стала самым молодым человеком из Узбекистана, покорившим эту высоту. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram.

Асаль посвятила данную экспедицию 35-летию независимости Узбекистана. В рамках проекта Проджект Индепенденке участники выбрали известный маршрут Марангу на Килиманджаро. За шесть дней экспедиции команда преодолела около 72 километров пути. Они прошли через влажные тропические леса, высокогорные пустыни и заснеженные склоны.

Самым сложным этапом путешествия стало восхождение на вершину. Участники находились в пути около 14 часов. В это время температура воздуха опускалась до минус 10 градусов, шел снег и дул сильный ветер.