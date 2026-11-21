15-летняя школьница из Узбекистана покорила вершину высотой 5 895 метров
15-летняя узбекистанка Асаль Максумова поднялась на высочайшую точку Африки — вершину Килиманджаро высотой 5 895 метров. Таким образом, она стала самым молодым человеком из Узбекистана, покорившим эту высоту. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram.
Асаль посвятила данную экспедицию 35-летию независимости Узбекистана. В рамках проекта Проджект Индепенденке участники выбрали известный маршрут Марангу на Килиманджаро. За шесть дней экспедиции команда преодолела около 72 километров пути. Они прошли через влажные тропические леса, высокогорные пустыни и заснеженные склоны.
Самым сложным этапом путешествия стало восхождение на вершину. Участники находились в пути около 14 часов. В это время температура воздуха опускалась до минус 10 градусов, шел снег и дул сильный ветер.
Во время экспедиции Асаль также продемонстрировала национальные ценности. Вместе со своей командой в лагере Хоромбо на высоте 3 720 метров она приготовила узбекский плов. Кроме того, на склоне горы она исполнила три национальных танца.
7 ноября юная альпинистка опубликовала в Instagram видеообращение к Президенту Шавкату Мирзиёеву, в котором заявила, что посвящает этот результат 35-летию независимости Узбекистана.
«Надеюсь, что своим восхождением я смогу вдохновить многих молодых людей на новые инициативы», — сказала Асаль.
Для справки: пик Ухуру на Килиманджаро расположен на высоте 5 895 метров над уровнем моря. Килиманджаро, считающийся самым высоким горным массивом Африки, с 1987 года включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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