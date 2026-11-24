До конца года покупателям, приобретающим автомобили Chevrolet Tracker и Onix на условиях 100-процентной предоплаты, предоставляется скидка до 47 миллионов сумов. Данное предложение действительно до 31 декабря.

АО «UzAuto Motors» сообщило, что акции со скидками и рассрочкой, действующие на автомобили Chevrolet Tracker, Onix, Cobalt и Damas, завершатся 31 декабря 2026 года.

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Также в этот день завершается акция по приобретению автомобилей Chevrolet Tracker, Onix, Cobalt и Damas в беспроцентную рассрочку напрямую, без участия банка. В рамках этого предложения клиентам, купившим Chevrolet Tracker, предоставляется скидка до 22 миллионов сумов.

Кроме того, до 31 декабря действует предложение на покупку Chevrolet Tracker в рассрочку под 0 процентов через коммерческие банки-партнеры. По этой программе также предусмотрена скидка на автомобиль.

Подробную информацию об условиях акции и порядке оплаты можно получить у официальных дилеров Chevrolet.