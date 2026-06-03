Крипто-ПАК направили 3 млн долларов на предвыборную гонку в Мэриленде

В то время как в штатах Калифорния, Айова, Монтана, Нью-Джерси, Нью-Мексико и Южная Дакота проходят праймериз в Конгресс США, криптоиндустрия сосредотачивает основное внимание на выборах в Мэриленде. По данным Федеральной избирательной комиссии (ФЭК), Протект Прогресс — дочерний комитет Фаиршаке ПАК, поддерживаемый Coinbase и Риппле, — потратил почти 3 млн долларов на поддержку кандидатов от Демократической партии в Калифорнии и Нью-Джерси. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком .

Кроме того, еще одна дочерняя структура — Дефенд Американ Джобс — выделила более 411 тыс. долларов на переизбрание сенатора-республиканца Майка Раундса в Южной Дакоте. Крипто-ПАК планируют активно участвовать не только в текущих выборах, но и в праймериз в штате Мэриленд, которые состоятся в конце июня. В частности, на кампанию демократа Адриана Боафо в 5-м округе Мэриленда направлено более 3,1 млн долларов.

Сегодняшние выборы в Калифорнии вновь проверят влияние криптоиндустрии на избирательный процесс в США. На прошлой неделе кандидаты, поддержанные Фаиршаке и другими ПАК, одержали победу в Техасе. Фаиршаке сообщил, что по состоянию на январь его бюджет превышает 193 млн долларов. Также на политической арене активизировались такие структуры, как Фелловшип и Блокчаин Леадершип Фунд, финансируемые компаниями Кантор Фитзгералд и Анчораге Дигитал.

Фаиршаке не скрывает намерения отстранить от политики законодателей, которых считает «антикриптовалютными», включая таких представителей, как Эл Грин, голосовавших против законопроектов о стейблкоинах и рынке цифровых активов. Этот техасский законодатель проиграл праймериз после того, как Протект Прогресс потратил 5 млн долларов на поддержку его оппонента.

В настоящее время в Сенате США рассматривается законопроект Дигитал Ассет Маркет Кларитй (КЛАРИТЙ) Акт. Сенатор Люммис отметила, что если этот закон не будет принят, правила новой финансовой эры может установить Китай. Ожидается, что две версии законопроекта будут объединены и вынесены на голосование.