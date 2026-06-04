ФГ Нексус продала Этер на 17,8 млн долларов: Убыток превысил 100 млн

·28·Экономика
ФГ Нексус продала Этер на 17,8 млн долларов: Убыток превысил 100 млн

Кошелек, принадлежащий публичной компании ФГ Нексус, согласно данным аналитической платформы Архам, в среду осуществил еще один перевод 10 000 Этер. Это действие стало продолжением серии продаж, начавшихся после формирования крупной позиции компанией в 2025 году. По текущим ценам эта транзакция составляет примерно 17,8 млн долларов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Компания, акции которой котируются на бирже Насдак, ранее продала более 21 000 ЭТ из своих резервов примерно за 55 млн долларов. В период с августа по сентябрь 2025 года ФГ Нексус накопила в общей сложности 50 770 ЭТ по средней цене 3 860 долларов за монету. На тот момент этот инвестиционный портфель оценивался в 196 млн долларов.

Согласно данным КоинГеко, цена Этер в настоящее время торгуется на уровне около 1 765 долларов. Это на 54% ниже средней цены покупки ФГ Нексус. В результате убыток компании по первоначальным инвестициям превысил 100 млн долларов. Данные Яху Финанке показывают, что цена акций компании в ходе торгов в четверг упала на 13,40%, составив 7,11 доллара.

В декабре 2025 года ФГ Нексус сообщала о владении 40 093 ЭТ, однако пока не давала официальных комментариев по поводу последних продаж. Стратегия компании противоречит подходу других крупных корпоративных держателей Этер. Например, компания БитМине, являющаяся крупнейшим держателем с более чем 5,4 млн ЭТ, продолжает наращивать свою позицию, несмотря на падение цен.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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