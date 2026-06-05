Профессиональные инвесторы продали 52 тыс. Bitcoin ЭТФ в первом квартале

Доля профессиональных инвесторов, владеющих спотовыми биржевыми инвестиционными фондами (ЭТФ) на биткоин в США, резко сократилась в первом квартале. Согласно отчету КоинШарес, анализ регуляторных отчетов по форме 13Ф показал, что крупные инвестиционные менеджеры сократили свои активы в Bitcoin ЭТФ с 313 000 БТК до 261 000 БТК, то есть на 17%. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

В результате этих продаж общая стоимость активов в руках профессиональных инвесторов упала на 35%, составив 17,8 млрд долларов. По словам аналитика КоинШарес Мэтта Киммелла, такая ситуация характерна для периодов спада на рынке биткоина, когда трейдеры, опирающиеся преимущественно на тактические и левериджные стратегии, закрывают свои позиции.

Основная часть продаж, почти 96%, пришлась на хедж-фонды и брокерские компании. В частности, хедж-фонды сократили свои резервы на 31 400 БТК (39%), а брокеры уменьшили свою долю на 53%. Напротив, банки более чем удвоили покупки Bitcoin ЭТФ в этот период, добавив в свои портфели 7 800 БТК.

Снижение доли профессионального владения совпало с резкой коррекцией цены биткоина. В течение первого квартала стоимость актива снизилась на 22%, кратковременно опустившись ниже 60 000 долларов. Этот показатель почти на 50% ниже рекордного уровня в 126 000 долларов, зафиксированного в октябре 2025 года.

Несмотря на волатильность рынка, КоинШарес отмечает положительные изменения в сфере регулирования. Надзорные органы США, такие как СЭК и КФТК, работают над созданием более четкой правовой базы для цифровых активов. СЭК заявила, что в своих стратегических приоритетах до 2030 года ставит целью создание прочного фундамента для цифровых активов и технологий блокчейн.