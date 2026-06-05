Профессиональные инвесторы продали 52 тыс. Bitcoin ЭТФ в первом квартале

·83·Экономика
Профессиональные инвесторы продали 52 тыс. Bitcoin ЭТФ в первом квартале

Доля профессиональных инвесторов, владеющих спотовыми биржевыми инвестиционными фондами (ЭТФ) на биткоин в США, резко сократилась в первом квартале. Согласно отчету КоинШарес, анализ регуляторных отчетов по форме 13Ф показал, что крупные инвестиционные менеджеры сократили свои активы в Bitcoin ЭТФ с 313 000 БТК до 261 000 БТК, то есть на 17%. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

В результате этих продаж общая стоимость активов в руках профессиональных инвесторов упала на 35%, составив 17,8 млрд долларов. По словам аналитика КоинШарес Мэтта Киммелла, такая ситуация характерна для периодов спада на рынке биткоина, когда трейдеры, опирающиеся преимущественно на тактические и левериджные стратегии, закрывают свои позиции.

Основная часть продаж, почти 96%, пришлась на хедж-фонды и брокерские компании. В частности, хедж-фонды сократили свои резервы на 31 400 БТК (39%), а брокеры уменьшили свою долю на 53%. Напротив, банки более чем удвоили покупки Bitcoin ЭТФ в этот период, добавив в свои портфели 7 800 БТК.

Снижение доли профессионального владения совпало с резкой коррекцией цены биткоина. В течение первого квартала стоимость актива снизилась на 22%, кратковременно опустившись ниже 60 000 долларов. Этот показатель почти на 50% ниже рекордного уровня в 126 000 долларов, зафиксированного в октябре 2025 года.

Несмотря на волатильность рынка, КоинШарес отмечает положительные изменения в сфере регулирования. Надзорные органы США, такие как СЭК и КФТК, работают над созданием более четкой правовой базы для цифровых активов. СЭК заявила, что в своих стратегических приоритетах до 2030 года ставит целью создание прочного фундамента для цифровых активов и технологий блокчейн.

BitcoinETFКриптовалютаИнвестицииCoinShares
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Сенаторы США потребовали уточнить правила капитала для криптовалютСегодня, 05:16Глава ОКК: только демократы оказывают давление на Ворлд Либертй ФинанкиалСегодня, 22:15Цена биткоина застряла на уровне поддержки в 60 тыс. долларовВчера, 18:19Биржа Bybit добавила стейблкоин УСДПТ от компании Вестерн УнионВчера, 18:18Волатильность на рынке криптовалют: Биткоин восстанавливается, NEAR резко подешевелВчера, 16:13Стандард Чартеред: три ключевых фактора, способных остановить падение цены биткоинаВчера, 16:13
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлен курс доллара на 12 мая
Курс доллара в Узбекистане вырос
Объявлен курс доллара на 13 мая
Объявлены курсы валют на 2 июня