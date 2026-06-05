Глава ОКК: только демократы оказывают давление на Ворлд Либертй Финанкиал

Глава Управления валютного контролера США (ОКК) Джонатан Гулд заявил, что не подвергался никакому политическому давлению при рассмотрении заявки компании Ворлд Либертй Финанкиал, принадлежащей семье Дональда Трампа, на получение национальной трастовой хартии. На слушаниях в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей Гулд подчеркнул, что не получал от президента указаний предоставить этому проекту особые привилегии. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Конгрессмен из Нью-Йорка Грегори Микс во время слушаний задал вопросы о связях компании Ворлд Либертй Финанкиал с иностранными правительствами и биржей Binance. Эта криптокомпания, подавшая заявку на хартию ОКК в январе, вызвала резкое возражение законодателей-демократов. По словам Микса, компания напрямую служит интересам семьи президента, и он потребовал от регулятора рассмотреть заявку на основе строгих стандартов.

В свою очередь, Джонатан Гулд отверг обвинения законодателей, заявив, что давление оказывают именно демократы и некоторые сенаторы. По его словам, такое политическое вмешательство является беспрецедентным. Ранее ОКК одобрила или условно одобрила заявки таких крупных криптокомпаний, как Coinbase, Риппле, БитГо, Circle, Fidelity Дигитал Ассетс и Паксос.

Получение национальной трастовой хартии позволяет криптокомпаниям предоставлять определенные услуги без строгих требований регулирования, предъявляемых к традиционным банкам. В настоящее время такого разрешения ожидают не только Ворлд Либертй, но и головная компания биржи Kraken — Пайвард. Между тем, в Сенате США ожидается голосование по законопроекту КЛАРИТЙ Акт, регулирующему рынок цифровых активов.