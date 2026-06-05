Сенаторы США потребовали уточнить правила капитала для криптовалют

·50·Экономика
Сенаторы США потребовали уточнить правила капитала для криптовалют

Группа республиканцев в Сенате США призвала финансовых регуляторов уточнить стандарты капитала для компаний, работающих с криптоактивами. Группа во главе с сенатором Синтией Луммис направила официальное письмо заместителю председателя ФРС Мики Боуман, председателю Федеральной корпорации по страхованию вкладов Трэвису Хиллу и представителю Управления валютного контроля Джонатану Гулду. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

В своем обращении сенаторы, приветствуя указания по токенизированным ценным бумагам, призвали создать более четкую и справедливую систему отражения цифровых активов в балансе. Согласно текущим международным стандартам, банки обязаны держать резервные активы на сумму, значительно превышающую стоимость их криптозапасов. Сенаторы называют это «де-факто запретом» на хранение криптовалют банками.

Эта инициатива совпала с подготовкой к рассмотрению законопроекта КЛАРИТЙ Акт, который определяет регулирование крипторынка федеральными агентствами. Действующая редакция закона разрешает банкам использовать цифровые активы и технологию блокчейн в таких операциях, как платежи, кредитование, кастодиальные услуги и торговля.

Группа выразила несогласие с установленным Базельским комитетом весом риска в 1250% для криптоактивов. По их мнению, этот показатель не основан на реальном профиле риска цифровых активов. Сенаторы подчеркивают, что любое новое регулирование должно быть технологически нейтральным и позволять банкам полноценно участвовать на рынке цифровых активов.

Письмо также подписали сенаторы Дэн Салливан, Билл Хагерти, Берни Морено, Тед Бадд и Джон Хастед. Ожидается, что на этой неделе в Сенате продолжатся дебаты по закону КЛАРИТЙ Акт. Этот законопроект также определяет полномочия таких ведомств, как Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами, на крипторынке.

БиткоинКриптовалютаФРССенат СШАБлокчейн
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Для предпринимателей внедряется система выдачи кредитов за 1 часДля предпринимателей внедряется система выдачи кредитов за 1 часВчера, 17:39Виса и Брале тестируют конфиденциальные расчеты в стейблкоинахВиса и Брале тестируют конфиденциальные расчеты в стейблкоинахВчера, 15:16Членам Конгресса США могут запретить использовать рынки прогнозовЧленам Конгресса США могут запретить использовать рынки прогнозовВчера, 13:16Насколько может упасть цена биткоина, если он потеряет уровень 60 000 долларовНасколько может упасть цена биткоина, если он потеряет уровень 60 000 долларовВчера, 13:10Цена Bitcoin упала ниже 62 000 долларов, в сети Зкаш произошел сбойЦена Bitcoin упала ниже 62 000 долларов, в сети Зкаш произошел сбойВчера, 12:12
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлен курс доллара на 12 мая
Объявлен курс доллара на 12 мая
Курс доллара в Узбекистане вырос
Курс доллара в Узбекистане вырос
Объявлен курс доллара на 13 мая
Объявлен курс доллара на 13 мая
Объявлены курсы валют на 2 июня
Объявлены курсы валют на 2 июня