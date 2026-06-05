Сенаторы США потребовали уточнить правила капитала для криптовалют

Группа республиканцев в Сенате США призвала финансовых регуляторов уточнить стандарты капитала для компаний, работающих с криптоактивами. Группа во главе с сенатором Синтией Луммис направила официальное письмо заместителю председателя ФРС Мики Боуман, председателю Федеральной корпорации по страхованию вкладов Трэвису Хиллу и представителю Управления валютного контроля Джонатану Гулду. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

В своем обращении сенаторы, приветствуя указания по токенизированным ценным бумагам, призвали создать более четкую и справедливую систему отражения цифровых активов в балансе. Согласно текущим международным стандартам, банки обязаны держать резервные активы на сумму, значительно превышающую стоимость их криптозапасов. Сенаторы называют это «де-факто запретом» на хранение криптовалют банками.

Эта инициатива совпала с подготовкой к рассмотрению законопроекта КЛАРИТЙ Акт, который определяет регулирование крипторынка федеральными агентствами. Действующая редакция закона разрешает банкам использовать цифровые активы и технологию блокчейн в таких операциях, как платежи, кредитование, кастодиальные услуги и торговля.

Группа выразила несогласие с установленным Базельским комитетом весом риска в 1250% для криптоактивов. По их мнению, этот показатель не основан на реальном профиле риска цифровых активов. Сенаторы подчеркивают, что любое новое регулирование должно быть технологически нейтральным и позволять банкам полноценно участвовать на рынке цифровых активов.

Письмо также подписали сенаторы Дэн Салливан, Билл Хагерти, Берни Морено, Тед Бадд и Джон Хастед. Ожидается, что на этой неделе в Сенате продолжатся дебаты по закону КЛАРИТЙ Акт. Этот законопроект также определяет полномочия таких ведомств, как Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами, на крипторынке.