Из-за уязвимости в сети Зкаш цена ЗЭК упала на 30%

Цена криптовалюты Зкаш (ЗЭК) резко упала после публикации новых деталей о серьезной уязвимости в протоколе Орчард. Эта ошибка теоретически позволяла злоумышленникам выпускать неограниченное количество поддельных токенов ЗЭК (минтить). Инженер по безопасности Тейлор Хорнби, нанятый компанией Шиелдед Лабс, обнаружил эту уязвимость 29 мая и сообщил об этом в Зкаш Опен Девелопмент Лаб (ЗОДЛ). В результате 3 июня в сети было проведено экстренное жесткое форк (хард форк), устранившее проблему. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Однако опасения того, что кто-то мог воспользоваться этой уязвимостью, существовавшей с мая 2022 года, негативно повлияли на рынок. За последние 24 часа цена ЗЭК упала более чем на 30%, достигнув отметки в 410 долларов. Рыночная капитализация проекта потеряла более 3 миллиардов долларов. Соучредитель BitMEX Артур Хейес заявил, что продал все свои активы ЗЭК после этой новости.

По словам исследователей безопасности, Тейлор Хорнби использовал модель искусственного интеллекта Claude Опус 4.8 для анализа этой уязвимости. Математическая ошибка в схеме Орчард позволяла обмануть процесс криптографической проверки транзакций. Тейлор протестировал эту уязвимость на практике и доказал возможность создания бесконечного количества поддельных ЗЭК.

Главная проблема заключается в том, что из-за функций конфиденциальности протокола Орчард криптографически невозможно определить, использовал ли кто-либо эту уязвимость до ее исправления. Хотя Артур Хейес сомневается в факте выпуска незаконных монет, он признал, что полностью отрицать это нельзя. В настоящее время среди инвесторов наблюдается снижение доверия к экосистеме Зкаш.