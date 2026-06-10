Биткоин может стать предупреждающим сигналом для глобальных рынков

Недавнее снижение цены Биткоина (BTC) может быть в большей степени связано с его положением в кривой рискованных активов, чем со слабостью на рынке криптовалют. По мнению аналитиков компании Битвисе Ассет Манагемент, Биткоин часто выполняет роль «канарейки в шахте» (предупреждающего сигнала) в макроэкономических процессах и реагирует на изменения ликвидности и финансовых условий раньше традиционных рынков. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

В настоящее время на фондовом рынке также наблюдаются аналогичные признаки давления. Индекс Nasdaq зафиксировал самое резкое за последние месяцы дневное падение на 5%, а индекс КОСПИ Южной Кореи был вынужден временно приостановить торги на фоне удешевления акций полупроводниковых компаний. Эти изменения произошли после более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда США, что снизило вероятность снижения процентных ставок ФРС.

Согласно анализу Битвисе, Биткоин обычно начинает слабеть за несколько месяцев до фондового рынка. В отличие от традиционных рынков, BTC торгуется непрерывно и быстрее реагирует на условия ликвидности. Несмотря на то, что глобальная денежная масса М2 выросла примерно до 122,6 трлн долларов США, Биткоин значительно отошел от своих максимумов.

Ончейн-данные (он-чаин) представляют иной прогноз относительно ликвидности рынка. Независимый аналитик Маартунн отметил, что показатель Стаблекоин Супплй Ратио (ССР) опустился до уровня чрезмерной перепроданности. ССР измеряет капитализацию Биткоина по отношению к стоимости таких стейблкоинов, как USDT и USDC.

Низкие значения показателя означают избыток резервов стейблкоинов по отношению к стоимости Биткоина, что свидетельствует о накоплении значительной покупательной способности на рынке. Исторически такие ситуации наблюдались вблизи зон накопления активов и впоследствии приводили к сильному росту цен по мере возвращения ликвидности на рынок.