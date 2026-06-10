Hyperliquid и Парадигм призвали пересмотреть ограничения в законе ГЭНИУС

·0·Экономика
Hyperliquid и Парадигм призвали пересмотреть ограничения в законе ГЭНИУС

Лоббистское подразделение криптофьючерсной биржи Hyperliquid и венчурная фирма Парадигм призвали Министерство финансов США пересмотреть предложенные правила по борьбе с отмыванием денег (АМЛ) и санкционные нормы для эмитентов стейблкоинов. В письме, опубликованном во вторник, Hyperliquid Поликй Кентер и Парадигм подчеркнули необходимость уточнения или сокращения обязательств на вторичном рынке. Утверждается, что это критически важно для предотвращения непредвиденных негативных последствий для инфраструктуры блокчейнов без разрешений и экосистемы ДеФи. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Обе компании поддерживают подход агентства ФинКЭН по возложению обязательств по соблюдению нормативных требований на эмитентов «первичного рынка», которые обладают данными о клиентах. Однако они настаивают на применении ограниченного подхода к вторичному рынку, где эмитенты могут видеть только кошельки и транзакции. По их мнению, именно этот принцип должен соблюдаться при внедрении требований АМЛ и санкций для стейблкоинов, размещенных в средах без разрешений.

Это письмо стало ответом на предложенный Министерством финансов в апреле проект по реализации правил закона ГЭНИУС. Данное правило требует от эмитентов стейблкоинов наличия возможности блокировать, замораживать или отклонять транзакции, нарушающие законодательство или санкции США, как на первичном, так и на вторичном рынках. Hyperliquid и Парадигм обеспокоены тем, что это предложение охватывает деятельность на вторичном рынке, которую эмитенты не могут контролировать.

Эксперты предупреждают, что такие жесткие обязательства вынудят эмитентов работать только в разрешенных (пермиссионед) средах. Это может привести к выходу регулируемых в США стейблкоинов из системы децентрализованных финансов (ДеФи), а образовавшуюся нишу могут занять нерегулируемые офшорные криптовалюты, не привязанные к доллару.

Президент США Дональд Трамп в прошлом году подписал закон ГЭНИУС, предусматривающий регулирование стейблкоинов и их эмитентов. Федеральные агентства в настоящее время рассматривают способы реализации этого закона, вступление которого в силу ожидается не позднее января 2027 года. В то же время в Сенате обсуждается новый законопроект под названием КЛАРИТЙ Акт.

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