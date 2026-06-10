Robinhood получил статус андеррайтера IPO и приближается к крипторынку

Компания Robinhood Секуритиес получила официальное разрешение на деятельность в качестве андеррайтера IPO. Этот шаг позволит платформе наравне с крупными банками Уолл-стрит напрямую участвовать в группах по первичному размещению акций. Глава компании Влад Тенев назвал эту новость логическим продолжением сервиса IPO Аккесс, запущенного в 2021 году. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает портал.

По словам Тенева, теперь основной вопрос на рынках акционерного капитала сместился от сомнений в необходимости выделения доли розничным инвесторам к тому, насколько большой может быть эта доля. В настоящее время такие гиганты, как SpaceX, рассматривают возможность открытия до 30% своих акций для розничных инвесторов, что открывает новые возможности для таких платформ, как Robinhood.

В то же время криптовалютные биржи также выстраивают свои системы параллельно с традиционными финансовыми рынками. Платформы, такие как Bybit, Kraken и Coinbase, предоставляют доступ к акциям частных компаний через токенизированные пре-ИПО продукты. Это позволяет инвесторам вкладывать средства еще до выхода компании на биржу.

Согласно отчету Талос и Коин Метрикс, пре-ИПО фьючерсы в блокчейн-сетях становятся важным инструментом ценообразования. Например, контракты на SpaceX на платформе Hyperliquid генерируют миллиарды долларов торгового объема. Ожидается, что подобные он-чаин данные будут служить дополнительным сигналом для традиционных андеррайтеров при оценке рыночного спроса.