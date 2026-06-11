В Великобритании криптоактивисты начали кампанию против банковских ограничений

·1·Экономика
В Великобритании криптоактивисты начали кампанию против банковских ограничений

Организация Станд Вит Crypto УК призывает своих 286 000 участников бороться с британскими банками, которые ограничивают переводы на криптовалютные биржи. Активисты утверждают, что массовый запрет транзакций на регулируемые платформы ограничивает возможности использования цифровых активов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Согласно отчету УК Крйптоассетс Бусинесс Кункил, около 40% криптотранзакций блокируются или ограничиваются банками Великобритании. Группа отмечает, что многие ограничения касаются даже бирж, зарегистрированных в Управлении по финансовому регулированию и надзору (ФКА), при этом индивидуальные профили рисков клиентов не учитываются.

В отчете указано, что только на одной бирже объем транзакций, отклоненных банками за год, составил около 1 миллиарда фунтов стерлингов. 80% опрошенных платформ сообщили об увеличении числа заблокированных переводов. Станд Вит Crypto УК запустила на своем веб-сайте специальный инструмент для формирования жалоб.

Генеральный директор КлеарБанк Марк Фэрлесс подчеркнул, что банки должны применять риск-ориентированный подход вместо массовых ограничений на криптоплатежи. По его словам, масштабные блокировки подрывают конкуренцию и препятствуют эффективной работе регулируемых фирм в Великобритании.

Эта кампания совпала с периодом, когда британские регуляторы разрабатывают общенациональные правила для стейблкоинов. В начале мая комитет Палаты лордов рассмотрел предложенные правила по стейблкоинам, включая меры по борьбе с отмыванием денег и их влияние на традиционную банковскую систему.

БиткоинКриптовалютаБанкВеликобританияИнвестиции
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Laylo
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