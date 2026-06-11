Решение Банка Японии может повлиять на цену Bitcoin

·1·Экономика
Решение Банка Японии может повлиять на цену Bitcoin

С 2024 года цена Bitcoin (BTC) четыре раза переживала крупную коррекцию после повышения процентных ставок Банком Японии (БОДж). Эти падения варьировались в диапазоне от 18% до 28%. В связи с этим внимание трейдеров приковано к предстоящему решению БОДж по денежно-кредитной политике 16 июня. Об этом сообщает портал Коинтелеграф.ком.

С тех пор как Япония отказалась от политики отрицательных процентных ставок, каждое повышение сопровождалось заметным снижением цены Bitcoin. Например, после решения от 19 марта 2024 года BTC подешевел на 18%, а 31 июля — на 18,5%. Повышения ставок в январе и декабре 2025 года привели к падению на 25% и 28% соответственно. Средний показатель снижения по четырем случаям составляет 22,4%.

Связь между политикой БОДж и Bitcoin часто объясняется практикой «каррй траде» в иенах. В течение многих лет инвесторы брали займы в иенах под низкие ставки и направляли этот капитал в высокодоходные активы, включая акции и криптовалюты. Когда Банк Японии повышает ставки, закрытие этих позиций оказывает давление на рисковые активы.

Однако рыночные аналитики отмечают, что в текущей ситуации действия «китов» BTC и приток валюты на биржи могут играть более важную роль, чем денежно-кредитная политика Японии. Если падение в июле 2024 года совпало с общими распродажами на мировых рынках, то случаи 2025 года были связаны с сокращением спроса после длительного ралли.

BitcoinБанк ЯпонииКриптовалютаИнвестицииРынок
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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