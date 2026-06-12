Citi запустил блокчейн-платформу для акций частных компаний

Китигруп запускает новую площадку на базе технологии блокчейн для торговли акциями частных компаний. Эта инициатива предоставляет состоятельным и институциональным инвесторам новые возможности для инвестирования в фирмы на этапе до IPO. Как сообщает Те Валл Стрит Джурнал, платформа использует токенизированные депозитарные расписки, выпущенные Citi, которые представляют право собственности в частных компаниях. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает об этом.

Первоначально услуга будет доступна только иностранным инвесторам, а для резидентов США доступ планируется открыть позже. По словам исполнительного директора Citi по цифровым активам Артема Коренюка, этот проект позволит инвесторам управлять акциями частных компаний так же удобно, как акциями Apple. Крупные банки все активнее внедряют процесс токенизации с целью модернизации традиционных финансовых рынков.

Представители Citi отмечают, что инвестирование через токенизированные депозитарные расписки является более прозрачной альтернативой специальным целевым структурам (СПВ). В настоящее время, когда растет интерес к крупным частным компаниям, таким как OpenAI, подобные решения становятся актуальными. Стоит отметить, что в прошлом году OpenAI предупреждала инвесторов о том, что токенизированные акции не означают прямого владения долей в компании.

Инфраструктура блокчейна проекта управляется СИКс Дигитал Эксчанге, принадлежащей швейцарскому биржевому оператору СИКс Груп. В настоящее время Citi ведет переговоры с рядом крупных частных компаний о размещении их акций на платформе. Эта тенденция связана с тем, что компании дольше остаются частными и формируют основную стоимость до выхода на публичную биржу.

Согласно отчету Американ Инвестмент Кункил, частный капитал (привате екуитй) в долгосрочной перспективе показал более высокую доходность, чем индекс С&П 500. Данные ПитчБук показывают, что на инвестиционных горизонтах в 5, 10, 15 и 20 лет частные рынки опережали общий фондовый рынок. Это усиливает необходимость расширения доступа розничных инвесторов к частным рынкам.