Citi запустил блокчейн-платформу для акций частных компаний

·14·Экономика
Citi запустил блокчейн-платформу для акций частных компаний

Китигруп запускает новую площадку на базе технологии блокчейн для торговли акциями частных компаний. Эта инициатива предоставляет состоятельным и институциональным инвесторам новые возможности для инвестирования в фирмы на этапе до IPO. Как сообщает Те Валл Стрит Джурнал, платформа использует токенизированные депозитарные расписки, выпущенные Citi, которые представляют право собственности в частных компаниях. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает об этом.

Первоначально услуга будет доступна только иностранным инвесторам, а для резидентов США доступ планируется открыть позже. По словам исполнительного директора Citi по цифровым активам Артема Коренюка, этот проект позволит инвесторам управлять акциями частных компаний так же удобно, как акциями Apple. Крупные банки все активнее внедряют процесс токенизации с целью модернизации традиционных финансовых рынков.

Представители Citi отмечают, что инвестирование через токенизированные депозитарные расписки является более прозрачной альтернативой специальным целевым структурам (СПВ). В настоящее время, когда растет интерес к крупным частным компаниям, таким как OpenAI, подобные решения становятся актуальными. Стоит отметить, что в прошлом году OpenAI предупреждала инвесторов о том, что токенизированные акции не означают прямого владения долей в компании.

Инфраструктура блокчейна проекта управляется СИКс Дигитал Эксчанге, принадлежащей швейцарскому биржевому оператору СИКс Груп. В настоящее время Citi ведет переговоры с рядом крупных частных компаний о размещении их акций на платформе. Эта тенденция связана с тем, что компании дольше остаются частными и формируют основную стоимость до выхода на публичную биржу.

Согласно отчету Американ Инвестмент Кункил, частный капитал (привате екуитй) в долгосрочной перспективе показал более высокую доходность, чем индекс С&П 500. Данные ПитчБук показывают, что на инвестиционных горизонтах в 5, 10, 15 и 20 лет частные рынки опережали общий фондовый рынок. Это усиливает необходимость расширения доступа розничных инвесторов к частным рынкам.

CitiБлокчейнИнвестицииКриптовалютаТокенизация
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Кризис технологических гигантов и цены на нефть: удержится ли Bitcoin на уровне 60 тысяч долларовКризис технологических гигантов и цены на нефть: удержится ли Bitcoin на уровне 60 тысяч долларовСегодня, 23:10В США создается специальная группа по борьбе с кражами криптовалютВ США создается специальная группа по борьбе с кражами криптовалютСегодня, 22:17Криптовалюта для финансовых консультантов: Понятие крипто-ЭТФКриптовалюта для финансовых консультантов: Понятие крипто-ЭТФВчера, 15:35Токен БЭАТ от Аудиера вырос на 1500% за месяц, обогнав Bitcoin и EthereumТокен БЭАТ от Аудиера вырос на 1500% за месяц, обогнав Bitcoin и EthereumВчера, 13:37Компания Дигитал Ассет привлекла 355 миллионов долларов под руководством а16зКомпания Дигитал Ассет привлекла 355 миллионов долларов под руководством а16зВчера, 13:18Япония внедряет ETF и налоговую реформу для криптовалютЯпония внедряет ETF и налоговую реформу для криптовалютВчера, 13:13
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 2 июня
Объявлены курсы валют на 2 июня
Курс доллара в Узбекистане вырос
Курс доллара в Узбекистане вырос
Объявлены курсы валют на 20 мая
Объявлены курсы валют на 20 мая
Объявлены курсы валют на 3 июня
Объявлены курсы валют на 3 июня