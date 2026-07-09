Завод BYD будет расширен: производство аккумуляторов Бладе и электробусов

·64·Экономика
Завод BYD будет расширен: производство аккумуляторов Бладе и электробусов

8 июля состоялась важная встреча между министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым и управляющим директором компании BYD по регионам Центральной Азии и Кавказа Сао Шуангом. В ходе переговоров были согласованы вопросы расширения деятельности совместного предприятия в Джизаке и вывода инфраструктуры электромобилей в нашей стране на принципиально новый уровень. Zamin.уз представляет подробности предстоящих масштабных изменений.

Развитие станций быстрой зарядки и инфраструктуры

В ходе встречи стороны подвели итоги текущих результатов проекта по производству электромобилей и гибридов BYD в Узбекистане. Самое главное, в целях создания удобств для покупателей было решено уделить особое внимание следующим направлениям:

  • Создание сети станций быстрой зарядки для электромобилей по всей республике;

  • Развитие производственной инфраструктуры на основе международных стандартов;

  • Значительное увеличение объемов экспорта.

Новые проекты: революционные аккумуляторы Бладе и электробусы

Компания BYD продвигает в Узбекистане не только сборку готовых автомобилей, но и высокотехнологичные проекты по локализации. В число перспективных планов вошли:

Самая важная новость: В будущем в Узбекистане будут реализованы проекты по производству аккумуляторов Бладе которые считаются популярными и крайне безопасными, а также электробусов предназначенных для общественного транспорта.

Кроме того, экспортный потенциал предприятия будет дополнительно повышен за счет увеличения уровня локализации производства запасных частей, а также создания инженерной и сервисной инфраструктуры.

Долгосрочное сотрудничество с мировым лидером

Для справки: компания BYD, основанная в 1995 году, сегодня является одним из мировых гигантов по производству электромобилей и транспортных средств на новых источниках энергии. В настоящее время компания успешно ведет свою деятельность в десятках стран мира.

По итогам переговоров Лазиз Кудратов и Сао Шуанг еще раз подтвердили свою приверженность обеспечению успешной реализации и устойчивого развития проекта BYD в Узбекистане, а также дальнейшему укреплению долгосрочного сотрудничества.

УзбекистанBYDЛазиз КудратовДжизакBlade
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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