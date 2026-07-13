В Ташкенте снизились цены на землю, а квартиры продолжают дорожать

·40·Экономика
В Ташкенте снизились цены на землю, а квартиры продолжают дорожать

Центральный банк опубликовал анализ цен на земельные участки в Ташкенте за первый квартал 2026 года. Согласно данным, стоимость земли в столице снизилась, в то время как на рынке многоквартирных домов наблюдается дальнейший рост цен.

В первом квартале средняя стоимость 1 сотки земли в Ташкенте составила 301 млн сумов. Это на 6,4 процента меньше показателя начала 2025 года. Кроме того, цены оказались значительно ниже пиковых значений, зафиксированных в 2024 году, когда 1 сотка земли оценивалась в среднем до 380 млн сумов.

Центральный банк объясняет снижение цен на землю увеличением количества участков, выставленных на продажу в отдаленных от центра районах. Рост предложения повлиял на среднюю цену по рынку.

В то же время на рынке квартир наблюдается обратная ситуация. В марте цены на новостройки в долларовом эквиваленте выросли на 8,1 процента, а на квартиры на вторичном рынке — на 9,4 процента.

Согласно анализу, увеличение предложения на рынке земельных участков способствует снижению цен. В сегменте многоквартирных домов цены продолжают расти из-за сохраняющегося высокого спроса.

ТошкентМарказий банкЕр нархиКвартираларКўчмас мулкЯнги уйлар
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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