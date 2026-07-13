На 14 июля прогнозируется снижение курса доллара

·49·Экономика
На 14 июля прогнозируется снижение курса доллара

Прогнозируется, что курс доллара, действующий 14 июля, снизится примерно на 24–25 сумов. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

Universalbank — 12 070 сумов.
Anorbank — 12 060 сумов.
• Garantbank — 12 060 сумов.
• Trastbank — 12 060 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара в банках:

Asakabank — 12 100 сумов.
• Asia Alliance Bank — 12 100 сумов.
• Xalq Banki — 12 110 сумов.
• Agrobank — 12 120 сумов.

В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.

UniversalbankAnorbankAsakabankХалқ БанкиAgrobank
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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