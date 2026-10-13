Срочно: В Узбекистане могут резко вырасти цены на теплоснабжение

·54·Экономика
Срочно: В Узбекистане могут резко вырасти цены на теплоснабжение

По всему Узбекистану с 1 ноября 2026 года планируется повышение тарифов на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения в среднем на 30 процентов. Соответствующий проект документа, разработанный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в настоящее время вынесен на общественное обсуждение на официальном портале, процесс обсуждения продлится до 28 октября.

В случае утверждения проекта новые тарифы будут введены в действие во всех регионах республики, в том числе и в столице городе Ташкенте, с учетом НДС.

Как изменятся цены в городе Ташкенте?

Ожидается, что на услуги, оказываемые компанией «Veolia Energy Tashkent» в столице, будут установлены следующие расценки:

  • Услуга отопления: Для жилых помещений в отопительный сезон — 314 сумов за 1 м² площади в сутки (существенно выше текущих цен);

  • Горячая вода (при наличии счетчика): Может вырасти до 11 607 сумов за один кубометр;

  • Горячая вода (без счетчика, на человека): По норме потребления на одного человека в месяц — 45 330 сумов;

  • Тепловая энергия: Планируется в размере 203 636 сумов с учетом НДС за 1 Гкал.

Новые тарифы в разрезe регионов (с учетом НДС)

Согласно проекту документа, новые расценки устанавливаются и в других областях и городах республики:

Регион / Предприятие

Тепловая энергия (1 Гкал)

Отопление (1 м² в сутки)

Горячая вода (1 чел. в месяц)

Каракалпакстан («Коммунал иссиқлик»)

261 697 сумов

370 сумов

56 422 сума

Каракалпакстан («Taxiatosh issiqlik»)

261 697 сумов

368 сумов

58 228 сумов

Андижанская область

163 094 сума

103 сума

31 151 сум

Бухарская область

112 753 сума

214 сумов

24 084 сума

Джизакская область

116 497 сумов

236 сумов

26 937 сумов

Кашкадарьинская область

136 301 сум

211 сумов

25 374 сума

Город Навои

141 960 сумов

141 сум

29 386 сумов

Город Зарафшан

378 560 сумов

418 сумов

78 364 сума

Город Учкудук

416 416 сумов

455 сумов

86 198 сумов

Наманганская область / Давлатабад

156 198 сумов

300 сумов

32 692 сума

Город Самарканд

170 084 сума

279 сумов

37 590 сумов

Город Нурабад (Самарканд)

477 539 сумов

585 сумов

102 200 сумов

Сурхандарьинская область

330 994 сума

602 сума

39 719 сумов

Сырдарьинская область

93 470 сумов

259 сумов

7 851 сум

Ташкентская область

133 654 сума

268 сумов

28 709 сумов

Город Чирчик

144 861 сум

245 сумов

29 537 сумов

Город Алмалык

144 040 сумов

202 сума

29 982 сума

Город Ангрен

133 718 сумов

244 сума

28 535 сумов

Ферганская область

187 886 сумов

361 сум

43 214 сумов

«Киргули иссиқлик манбаи»

218 083 сума

304 сума

51 250 сумов

Хорезмская область

186 394 сума

300 сумов

66 095 сумов

Город Ташкент («Veolia Energy»)

203 636 сумов

314 сумов

45 330 сумов

Важные дополнительные правила

  • Для проживающих в общежитиях: Согласно проекту, тариф на горячую воду для граждан, проживающих в общежитиях, устанавливается в размере 33 720 сумов на одного человека в месяц;

  • Срок вступления в силу: Данные обновленные тарифы в случае их официального утверждения после обсуждений, которые продлятся до 28 октября, будут полностью введены в практику начиная с 1 ноября текущего года.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйстваVeolia Energy Tashkentцентрализованное отопление и горячее водоснабжение1 ноября 2026 года
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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