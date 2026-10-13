Срочно: В Узбекистане могут резко вырасти цены на теплоснабжение

По всему Узбекистану с 1 ноября 2026 года планируется повышение тарифов на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения в среднем на 30 процентов. Соответствующий проект документа, разработанный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в настоящее время вынесен на общественное обсуждение на официальном портале, процесс обсуждения продлится до 28 октября.

В случае утверждения проекта новые тарифы будут введены в действие во всех регионах республики, в том числе и в столице городе Ташкенте, с учетом НДС.

Как изменятся цены в городе Ташкенте?

Ожидается, что на услуги, оказываемые компанией «Veolia Energy Tashkent» в столице, будут установлены следующие расценки:

Услуга отопления: Для жилых помещений в отопительный сезон — 314 сумов за 1 м² площади в сутки (существенно выше текущих цен);

Горячая вода (при наличии счетчика): Может вырасти до 11 607 сумов за один кубометр;

Горячая вода (без счетчика, на человека): По норме потребления на одного человека в месяц — 45 330 сумов ;

Тепловая энергия: Планируется в размере 203 636 сумов с учетом НДС за 1 Гкал.

Новые тарифы в разрезe регионов (с учетом НДС)

Согласно проекту документа, новые расценки устанавливаются и в других областях и городах республики:

Регион / Предприятие Тепловая энергия (1 Гкал) Отопление (1 м² в сутки) Горячая вода (1 чел. в месяц) Каракалпакстан («Коммунал иссиқлик») 261 697 сумов 370 сумов 56 422 сума Каракалпакстан («Taxiatosh issiqlik») 261 697 сумов 368 сумов 58 228 сумов Андижанская область 163 094 сума 103 сума 31 151 сум Бухарская область 112 753 сума 214 сумов 24 084 сума Джизакская область 116 497 сумов 236 сумов 26 937 сумов Кашкадарьинская область 136 301 сум 211 сумов 25 374 сума Город Навои 141 960 сумов 141 сум 29 386 сумов Город Зарафшан 378 560 сумов 418 сумов 78 364 сума Город Учкудук 416 416 сумов 455 сумов 86 198 сумов Наманганская область / Давлатабад 156 198 сумов 300 сумов 32 692 сума Город Самарканд 170 084 сума 279 сумов 37 590 сумов Город Нурабад (Самарканд) 477 539 сумов 585 сумов 102 200 сумов Сурхандарьинская область 330 994 сума 602 сума 39 719 сумов Сырдарьинская область 93 470 сумов 259 сумов 7 851 сум Ташкентская область 133 654 сума 268 сумов 28 709 сумов Город Чирчик 144 861 сум 245 сумов 29 537 сумов Город Алмалык 144 040 сумов 202 сума 29 982 сума Город Ангрен 133 718 сумов 244 сума 28 535 сумов Ферганская область 187 886 сумов 361 сум 43 214 сумов «Киргули иссиқлик манбаи» 218 083 сума 304 сума 51 250 сумов Хорезмская область 186 394 сума 300 сумов 66 095 сумов Город Ташкент («Veolia Energy») 203 636 сумов 314 сумов 45 330 сумов

Важные дополнительные правила