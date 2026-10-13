Срочно: В Узбекистане могут резко вырасти цены на теплоснабжение
По всему Узбекистану с 1 ноября 2026 года планируется повышение тарифов на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения в среднем на 30 процентов. Соответствующий проект документа, разработанный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в настоящее время вынесен на общественное обсуждение на официальном портале, процесс обсуждения продлится до 28 октября.
В случае утверждения проекта новые тарифы будут введены в действие во всех регионах республики, в том числе и в столице городе Ташкенте, с учетом НДС.
Как изменятся цены в городе Ташкенте?
Ожидается, что на услуги, оказываемые компанией «Veolia Energy Tashkent» в столице, будут установлены следующие расценки:
Услуга отопления: Для жилых помещений в отопительный сезон — 314 сумов за 1 м² площади в сутки (существенно выше текущих цен);
Горячая вода (при наличии счетчика): Может вырасти до 11 607 сумов за один кубометр;
Горячая вода (без счетчика, на человека): По норме потребления на одного человека в месяц — 45 330 сумов;
Тепловая энергия: Планируется в размере 203 636 сумов с учетом НДС за 1 Гкал.
Новые тарифы в разрезe регионов (с учетом НДС)
Согласно проекту документа, новые расценки устанавливаются и в других областях и городах республики:
Регион / Предприятие
Тепловая энергия (1 Гкал)
Отопление (1 м² в сутки)
Горячая вода (1 чел. в месяц)
Каракалпакстан («Коммунал иссиқлик»)
261 697 сумов
370 сумов
56 422 сума
Каракалпакстан («Taxiatosh issiqlik»)
261 697 сумов
368 сумов
58 228 сумов
Андижанская область
163 094 сума
103 сума
31 151 сум
Бухарская область
112 753 сума
214 сумов
24 084 сума
Джизакская область
116 497 сумов
236 сумов
26 937 сумов
Кашкадарьинская область
136 301 сум
211 сумов
25 374 сума
Город Навои
141 960 сумов
141 сум
29 386 сумов
Город Зарафшан
378 560 сумов
418 сумов
78 364 сума
Город Учкудук
416 416 сумов
455 сумов
86 198 сумов
Наманганская область / Давлатабад
156 198 сумов
300 сумов
32 692 сума
Город Самарканд
170 084 сума
279 сумов
37 590 сумов
Город Нурабад (Самарканд)
477 539 сумов
585 сумов
102 200 сумов
Сурхандарьинская область
330 994 сума
602 сума
39 719 сумов
Сырдарьинская область
93 470 сумов
259 сумов
7 851 сум
Ташкентская область
133 654 сума
268 сумов
28 709 сумов
Город Чирчик
144 861 сум
245 сумов
29 537 сумов
Город Алмалык
144 040 сумов
202 сума
29 982 сума
Город Ангрен
133 718 сумов
244 сума
28 535 сумов
Ферганская область
187 886 сумов
361 сум
43 214 сумов
«Киргули иссиқлик манбаи»
218 083 сума
304 сума
51 250 сумов
Хорезмская область
186 394 сума
300 сумов
66 095 сумов
Город Ташкент («Veolia Energy»)
203 636 сумов
314 сумов
45 330 сумов
Важные дополнительные правила
Для проживающих в общежитиях: Согласно проекту, тариф на горячую воду для граждан, проживающих в общежитиях, устанавливается в размере 33 720 сумов на одного человека в месяц;
Срок вступления в силу: Данные обновленные тарифы в случае их официального утверждения после обсуждений, которые продлятся до 28 октября, будут полностью введены в практику начиная с 1 ноября текущего года.
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