Запущен онлайн-геопортал для выявления незаконных «новостроек»
В Узбекистане запущена официальная онлайн-система контроля, призванная предотвратить случаи мошенничества при покупке квартир в строящихся жилых комплексах. С помощью специального геопортала, находящегося в ведении Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, каждый гражданин может бесплатно проверить законность строительного объекта, наличие разрешительных документов и подлинность градостроительной документации.
Онлайн-геопортал: возможности и обозначения на интерактивной карте
С помощью геопортала
dshk.shaffofqurilish.uz граждане могут легко узнать официальный статус всех новых строительных объектов по стране с помощью интерактивной карты и специальных цветных обозначений.
Цвета карты и статус объектов на геопортале
Цветовое обозначение на карте
Официальный статус объекта и его значение
Синий цвет
Строительство полностью официально разрешено, работы ведутся законно
Красный цвет
Из-за нарушений или недостатков в документах строительные работы приостановлены
⚫ Чёрный цвет
Разрешение на строительство аннулировано (незаконный объект)
⚪ Отсутствует на карте
Объект не зарегистрирован государством — риск мошенничества очень высок
На что следует обратить внимание покупателям?
На портале сформирован не только раздел о состоянии строительства, но и отдельный «чёрный список» (специальный реестр) выявленных нарушений законодательства. В нём открыто представлены адреса, площади и фотографии незаконных зданий.
Государственный контроль: Можно узнать, находится ли объект под контролем государственной инспекции.
Риск реновации и «сноса»: Есть возможность заранее проверить, не попадает ли территория, где ведётся строительство, в планы по сносу или реновации в будущем.
Градостроительная документация: Имеется возможность открыто ознакомиться с проектно-сметной документацией и архитектурными разрешениями.
Специалисты настоятельно рекомендуют гражданам перед покупкой квартиры в строящихся многоэтажных домах или вложением средств в долевое строительство тщательно проверить статус объекта через этот официальный геопортал.
Как вы считаете, смогут ли такие открытые онлайн-платформы полностью решить проблему недобросовестных застройщиков и незаконных новостроек?
Оставляйте свои мнения в комментариях и немедленно поделитесь этим важным предупреждением с близкими, чтобы уберечь их от мошенников!
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