Запущен онлайн-геопортал для выявления незаконных «новостроек»

·16·Общество
Запущен онлайн-геопортал для выявления незаконных «новостроек»

В Узбекистане запущена официальная онлайн-система контроля, призванная предотвратить случаи мошенничества при покупке квартир в строящихся жилых комплексах. С помощью специального геопортала, находящегося в ведении Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, каждый гражданин может бесплатно проверить законность строительного объекта, наличие разрешительных документов и подлинность градостроительной документации.

Онлайн-геопортал: возможности и обозначения на интерактивной карте

С помощью геопортала dshk.shaffofqurilish.uz граждане могут легко узнать официальный статус всех новых строительных объектов по стране с помощью интерактивной карты и специальных цветных обозначений.

Цвета карты и статус объектов на геопортале

Цветовое обозначение на карте

Официальный статус объекта и его значение

Синий цвет

Строительство полностью официально разрешено, работы ведутся законно

Красный цвет

Из-за нарушений или недостатков в документах строительные работы приостановлены

Чёрный цвет

Разрешение на строительство аннулировано (незаконный объект)

Отсутствует на карте

Объект не зарегистрирован государством — риск мошенничества очень высок

На что следует обратить внимание покупателям?

На портале сформирован не только раздел о состоянии строительства, но и отдельный «чёрный список» (специальный реестр) выявленных нарушений законодательства. В нём открыто представлены адреса, площади и фотографии незаконных зданий.

  • Государственный контроль: Можно узнать, находится ли объект под контролем государственной инспекции.

  • Риск реновации и «сноса»: Есть возможность заранее проверить, не попадает ли территория, где ведётся строительство, в планы по сносу или реновации в будущем.

  • Градостроительная документация: Имеется возможность открыто ознакомиться с проектно-сметной документацией и архитектурными разрешениями.

Специалисты настоятельно рекомендуют гражданам перед покупкой квартиры в строящихся многоэтажных домах или вложением средств в долевое строительство тщательно проверить статус объекта через этот официальный геопортал.

Как вы считаете, смогут ли такие открытые онлайн-платформы полностью решить проблему недобросовестных застройщиков и незаконных новостроек?

Оставляйте свои мнения в комментариях и немедленно поделитесь этим важным предупреждением с близкими, чтобы уберечь их от мошенников!

УзбекистанМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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