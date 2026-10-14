Пищевая сода будет представлена в новом дизайне спустя почти 30 лет

·2·Экономика
Пищевая сода будет представлена в новом дизайне спустя почти 30 лет

Ожидается, что упаковка пищевой соды изменится впервые за почти 30 лет. Планируется выпуск продукта в новой упаковке синего цвета, которая будет предназначена в основном для очистки и дезинфекции предметов домашнего обихода.

При этом хорошо знакомая покупателям традиционная красно-желтая упаковка также останется в продаже. Новая же обертка позволит легче отличать соду, предназначенную для бытовой уборки, от обычного продукта.

Таким образом, ожидается появление новой упаковки, которая послужит для разграничения целей использования при сохранении традиционного вида знакомого потребителям продукта.

пищевая содадизайн упаковкибытовая химия
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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