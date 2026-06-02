Определены важные программы по развитию химической промышленности

·70·Экономика
Определены важные программы по развитию химической промышленности
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Химическая промышленность, являющаяся одним из драйверов экономики нашей страны, выводится на совершенно новый уровень в соответствии с требованиями времени. На очередном видеоселекторном совещании под председательством Президента Шавката Мирзиёева были определены стратегические задачи, направленные на трансформацию отрасли, создание местных брендов и резкое увеличение объемов экспорта.

Согласно анализу, только в регионе Центральной Азии и СНГ существует крупный рынок бытовой химии объемом 2 миллиарда долларов, и Узбекистан поставил перед собой цель максимально активно использовать эту огромную возможность.

Мировые бренды в Узбекистане: опыт «Henkel» и новые проекты

В ходе совещания глава государства особо отметил предприятие, успешно работающее в свободной экономической зоне «Ангрен», как пример. Всемирно известная глобальная компания «Henkel» наладила взаимовыгодное сотрудничество с местным производителем, а впоследствии полностью выкупила эти мощности. Теперь на базе этого современного комплекса планируется масштабный экспорт продукции на рынки стран Содружества.

В целях увеличения количества подобных успешных проектов одна из действующих промышленных зон в Ташкенте будет полностью передана производителям бытовой химии. Также будет внедрен принципиально новый механизм — продажа запущенных предприятий частному сектору как готового бизнеса (кластеризация). Отмечено, что на эти цели будет направлено 50 миллионов долларов, а на поддержку инициатив из регионов — еще 15 миллионов долларов.

Ответственным руководителям поручено в короткие сроки подготовить специальную программу, предусматривающую производство не менее 100 новых местных брендов бытовой химии. Этот шаг не только усилит здоровую конкуренцию на внутреннем рынке, но и повысит экспортный потенциал.

Глобальные возможности на рынке минеральных удобрений

Мировой рынок минеральных удобрений ежегодно демонстрирует рост в среднем на 5 процентов, и к 2030 году его общий объем превысит 260 миллиардов долларов. Особенно быстро растет спрос на водорастворимые удобрения в результате широкого распространения современных водосберегающих агротехнологий в мире.

По итогам переговоров с крупными иностранными инвесторами в нашей стране будут запущены два крупных проекта:

  • В Кашкадарьинской области: Крупный завод общей стоимостью 114 миллионов долларов с годовой производственной мощностью 230 тысяч тонн;

  • В Сырдарьинской области: Будет реализован масштабный проект стоимостью 400 миллионов долларов, выводящий отрасль на новый уровень.

В целом, в ближайшие три года в химической промышленности планируется запуск 42 перспективных проектов общей стоимостью 2,8 миллиарда долларов. Благодаря этому к 2030 году объемы производства продукции вырастут следующим образом:

  • Азотные удобрения: с 2,8 миллиона тонн до 4 миллионов тонн;

  • Фосфорные удобрения: с 400 тысяч тонн до 900 тысяч тонн;

  • Водорастворимые удобрения: со 100 тысяч тонн до 400 тысяч тонн будет доведено.

Новый кластер науки и производства

Президент особо подчеркнул необходимость тесной интеграции прикладной науки и реального производства в отрасли. С этой целью на территории Мирзо-Улугбекского района столицы на площади 60 гектаров будет создан специальный инновационный научно-производственный и образовательный кластер для химической промышленности.

В рамках этого образовательного центра совместно с южнокорейскими партнерами будет создан современный Инновационный центр химических технологий. Для стимулирования науки до 50 процентов расходов на опытно-конструкторские работы в нем будет покрываться государством.

Также до конца следующего года Ташкентский химико-технологический институт и Ташкентский филиал Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева будут полностью переведены на территорию этого нового современного кластера.

В заключение: Эти масштабные реформы послужат превращению Узбекистана в мощное государство, экспортирующее не только сырье, но и высокотехнологичную готовую химическую продукцию. Пусть обновления и достижения будут постоянными!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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