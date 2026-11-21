Узбекистан экспортировал арбузы в 15 стран: какая страна является крупнейшим покупателем?
За первые девять месяцев 2026 года Узбекистан экспортировал в 15 зарубежных стран в общей сложности 139 тысяч тонн арбузов. По данным Национального статистического комитета, общая стоимость экспортированной продукции составила 40,4 миллиона долларов.
Отмечается, что доход от экспорта арбузов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года вырос на 7,6 миллиона долларов, или на 23,3 процента.
Среди стран, закупивших больше всего узбекских арбузов, лидирует Россия. В эту страну было поставлено 68,7 тысячи тонн продукции. Следующие места заняли Казахстан и Кыргызстан.
Направления и объемы экспорта распределились следующим образом:
Россия — 68,7 тысячи тонн;
Казахстан — 41,9 тысячи тонн;
Кыргызстан — 25 тысяч тонн;
Беларусь — 2,1 тысячи тонн;
Таджикистан — 424,1 тонны;
Монголия — 286,1 тонны;
Грузия — 228 тонн;
Литва — 206,1 тонны;
Украина — 84 тонны;
Польша — 58,7 тонны;
Другие страны — 79,7 тонны.
Как показывают статистические данные, основная часть узбекских арбузов была поставлена в Россию, Казахстан и Кыргызстан.
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