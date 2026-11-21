За первые девять месяцев 2026 года Узбекистан экспортировал в 15 зарубежных стран в общей сложности 139 тысяч тонн арбузов. По данным Национального статистического комитета, общая стоимость экспортированной продукции составила 40,4 миллиона долларов.

Отмечается, что доход от экспорта арбузов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года вырос на 7,6 миллиона долларов, или на 23,3 процента.

Среди стран, закупивших больше всего узбекских арбузов, лидирует Россия. В эту страну было поставлено 68,7 тысячи тонн продукции. Следующие места заняли Казахстан и Кыргызстан.

Направления и объемы экспорта распределились следующим образом:

Россия — 68,7 тысячи тонн;



Казахстан — 41,9 тысячи тонн;



Кыргызстан — 25 тысяч тонн;



Беларусь — 2,1 тысячи тонн;



Таджикистан — 424,1 тонны;



Монголия — 286,1 тонны;



Грузия — 228 тонн;



Литва — 206,1 тонны;



Украина — 84 тонны;



Польша — 58,7 тонны;



Другие страны — 79,7 тонны.

Как показывают статистические данные, основная часть узбекских арбузов была поставлена в Россию, Казахстан и Кыргызстан.