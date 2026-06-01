Продают ли инвесторы Ethereum свои активы: анализ ончейн-данных

После того как цена Ethereum (ЭТ) за последнюю неделю приблизилась к отметке 2 000 УСД, один из первых инвесторов проекта начал распродажу своих активов. Это усилило опасения по поводу дальнейшего падения цен на рынке. Однако ончейн-данные и анализ трейдеров позволяют взглянуть на ситуацию иначе. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Согласно данным аналитической платформы Лукончаин, крупный Этереум-кит, удерживавший токены с первых лет существования сети, на прошлой неделе продал ЭТ на общую сумму 136 миллионов УСД. Инвестор вывел на биржу партии по 55 000 и 9 442 ЭТ по средней цене 2 041 УСД. Тем не менее, наблюдается, что это не стало массовой тенденцией.

Анализ «ХОДЛ вавес» показывает, что большая часть общего предложения Ethereum остается неактивной в течение различных периодов времени. Примечательно, что доля долгосрочных держателей (когорта 5-7 лет) немного выросла по сравнению с прошлым годом — с 8,59% до 9%. Это свидетельствует о том, что большинство «старых» инвесторов по-прежнему остаются верны своим активам.

В настоящее время основные движения на рынке происходят за счет краткосрочных инвесторов. Например, доля тех, кто удерживает активы от 3 до 6 месяцев, снизилась с 13,5% до 9%. Это опровергает предположения о том, что Ethereum ОГс (первые инвесторы) массово покидают рынок.

В данный момент пара ЭТ/УСД колеблется вокруг психологической отметки в 2 000 УСД. В то время как трейдеры пытаются определить ценовое дно, данные Глассноде показывают, что активность в период 2022 года, когда цена опускалась ниже 1 000 УСД, была значительно выше нынешней.