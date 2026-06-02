Дурдона Курбанова привлекла всеобщее внимание своим подарком и нарядом в день рождения (видео)
Актриса Дурдона Курбанова поделилась радостной новостью на своей странице в Instagram. В опубликованном видео она сообщила, что отметила свой очередной день рождения.
Под постом актриса написала: «С днем рождения меня. Альхамдулиллях».
Курбанова отпраздновала день рождения в необычном и изысканном стиле. На видео запечатлено, как ей подарили огромный букет, украшенный красивыми цветами разных оттенков, который оказался выше самой актрисы. В кадрах отчетливо видны искренняя радость и волнение актрисы.
В комментариях поклонники поздравили её с днем рождения и выразили свои искренние пожелания. В то же время некоторые пользователи оставили разные мнения о её наряде, высказав также критические замечания.
Для справки: Дурдона Курбанова родилась 2 июня 1998 года. Она одна из четверых детей в семье.
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