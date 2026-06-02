Ожидается, что Райхон скоро представит свою новую песню

Райхон Ганиева поделилась с поклонниками творческой новостью на своей странице в Instagram. Певица сообщила, что скоро представит новую композицию.

Новая песня под названием «Но стресс» ожидается к премьере 5 июня. Название трека говорит о том, что он будет легким, позитивным и выдержанным в современном стиле.

Поклонники с большим интересом встретили эту новость и оставляют комментарии в социальных сетях. Многие отмечают, что с нетерпением ждут нового стиля и творческого подхода Райхон.