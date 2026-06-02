Фильм 26-летнего блогера, снятый за 20 дней, принес 100 миллионов долларов

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Фильм 26-летнего блогера, снятый за 20 дней, принес 100 миллионов долларов
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Фильм 26-летнего блогера, снятый за 20 дней, принес 100 миллионов долларов
26-летний блогер Карри Баркер стал одним из самых ярких открытий Голливуда. Его малобюджетный фильм ужасов «Одержимость» (Obsession) имел неожиданный успех, собрав в мировом прокате более 100 миллионов долларов.
По данным Box Office Mojo, на производство фильма было потрачено около 1 миллиона долларов. Примечательно, что съемки были завершены всего за 20 дней. Несмотря на это, проект стал одним из самых прибыльных и обсуждаемых фильмов года.
Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто. После премьеры права на дистрибуцию картины приобрела компания Focus Features. Позже к процессу релиза присоединилась известная студия Blumhouse, что способствовало широкому охвату аудитории.
Сюжет «Одержимости» разворачивается вокруг парня по имени Беар. Он давно влюблен в красавицу Ники и мечтает завоевать ее сердце. Однажды Беар находит в магазине эзотерических товаров таинственную волшебную палочку. С ее помощью он загадывает желание, чтобы Ники полюбила его сильнее всех на свете.
Желание исполняется, но события принимают неожиданный и ужасающий оборот. В итоге мечта о любви приводит к мрачным и опасным последствиям.
Кинокритики отмечают, что успеху фильма способствовали оригинальная идея, напряженный сюжет и уникальный подход молодого режиссера. После такого результата Карри Баркер вошел в число востребованных и перспективных режиссеров Голливуда.
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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