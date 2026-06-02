Фильм 26-летнего блогера, снятый за 20 дней, принес 100 миллионов долларов

26-летний блогер Карри Баркер стал одним из самых ярких открытий Голливуда. Его малобюджетный фильм ужасов «Одержимость» (Obsession) имел неожиданный успех, собрав в мировом прокате более 100 миллионов долларов. 26-летний блогер Карри Баркер стал одним из самых ярких открытий Голливуда. Его малобюджетный фильм ужасов «Одержимость» (Obsession) имел неожиданный успех, собрав в мировом прокате более 100 миллионов долларов.

По данным Box Office Mojo, на производство фильма было потрачено около 1 миллиона долларов. Примечательно, что съемки были завершены всего за 20 дней. Несмотря на это, проект стал одним из самых прибыльных и обсуждаемых фильмов года.

Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто. После премьеры права на дистрибуцию картины приобрела компания Focus Features. Позже к процессу релиза присоединилась известная студия Blumhouse, что способствовало широкому охвату аудитории.

Сюжет «Одержимости» разворачивается вокруг парня по имени Беар. Он давно влюблен в красавицу Ники и мечтает завоевать ее сердце. Однажды Беар находит в магазине эзотерических товаров таинственную волшебную палочку. С ее помощью он загадывает желание, чтобы Ники полюбила его сильнее всех на свете.

Желание исполняется, но события принимают неожиданный и ужасающий оборот. В итоге мечта о любви приводит к мрачным и опасным последствиям.

Кинокритики отмечают, что успеху фильма способствовали оригинальная идея, напряженный сюжет и уникальный подход молодого режиссера. После такого результата Карри Баркер вошел в число востребованных и перспективных режиссеров Голливуда.