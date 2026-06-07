Свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси: выбрана ли легендарная арена?

Вокруг Тейлор Свифт и Трэвиса Келси распространяются новые слухи. По сообщениям, знаменитая пара планирует провести свою свадебную церемонию на арене «Мэдисон-сквер-гарден».

Согласно данным, эта знаменитая арена в Нью-Йорке свободна с 29 июня по 6 июля. Предполагается, что именно этот период мог быть выбран для свадьбы. Это вызвало большой интерес и обсуждения среди фанатов.

Напомним, Тейлор и Трэвис официально подтвердили свои отношения в 2023 году. С тех пор они часто оказываются в центре внимания общественности и стали одной из самых обсуждаемых пар в социальных сетях.

Если эти слухи окажутся правдой, эта свадьба может стать не просто обычной церемонией, а настоящим шоу. Ведь свадьба, проходящая на такой огромной арене, как «Мэдисон-сквер-гарден», точно привлечет внимание миллионов фанатов.

Пока ни пара, ни их представители не сделали официальных заявлений. Тем не менее, фанаты уже начали ждать эту возможную свадьбу как «событие года».