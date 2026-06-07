Свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси: выбрана ли легендарная арена?

·68·Культура
Свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси: выбрана ли легендарная арена?

Вокруг Тейлор Свифт и Трэвиса Келси распространяются новые слухи. По сообщениям, знаменитая пара планирует провести свою свадебную церемонию на арене «Мэдисон-сквер-гарден».

Согласно данным, эта знаменитая арена в Нью-Йорке свободна с 29 июня по 6 июля. Предполагается, что именно этот период мог быть выбран для свадьбы. Это вызвало большой интерес и обсуждения среди фанатов.

Напомним, Тейлор и Трэвис официально подтвердили свои отношения в 2023 году. С тех пор они часто оказываются в центре внимания общественности и стали одной из самых обсуждаемых пар в социальных сетях.

Если эти слухи окажутся правдой, эта свадьба может стать не просто обычной церемонией, а настоящим шоу. Ведь свадьба, проходящая на такой огромной арене, как «Мэдисон-сквер-гарден», точно привлечет внимание миллионов фанатов.

Пока ни пара, ни их представители не сделали официальных заявлений. Тем не менее, фанаты уже начали ждать эту возможную свадьбу как «событие года».

Тейлор СвифтТрэвис КелсиМэдисон-сквер-гарденНью-Йорк
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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