Юлдуз Усманова рассказала о бизнесе своего внука в Навои

Певица Юлдуз Усманова поделилась новым видео на своей странице в Instagram. В нем артистка рассказала о семейной атмосфере в своем доме, повседневной жизни внуков и их трудолюбии.

На видео показано, как ее внуки Саидазамхон и Сулаймонхон готовят ужин. Также певица особо отметила, что ее третий внук работает в Навоийской области.

По ее словам, внук занимается разведением кур в Навои и продолжает строительство новой птицефермы. Это свидетельствует о том, что в семье уделяется большое внимание труду и предпринимательству.

Юлдуз Усманова подчеркнула, что как бабушка желает своим внукам только удачи и всегда призывает их не останавливаться на достигнутом и продолжать трудиться.

Данное видео было тепло встречено подписчиками в социальных сетях и вызвало множество искренних и позитивных комментариев.