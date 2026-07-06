Сухроб Хамдамов награжден нагрудным знаком «Эл-юрт фидокори»

Певец Сухроб Хамдамов поделился с поклонниками радостной новостью. Артист сообщил на своей странице в социальных сетях, что 5 июля был награжден нагрудным знаком «Эл-юрт фидокори».

Певец выразил искреннюю благодарность, отметив, что воспринимает эту награду как большую честь и ответственность для себя.

«05.07.2026. Благодарен Всевышнему! Огромное спасибо за то, что удостоили меня награды «Эл-юрт фидокори». Я очень рад такому вниманию. Дай Бог, чтобы и в дальнейшем мне удавалось быть достойным таких наград. От всей души поздравляю всех своих коллег, получивших звание вместе со мной, и желаю им огромных успехов», — написал Сухроб Хамдамов.

Этот пост певца за короткое время привлек внимание поклонников и любителей искусства. Количество поздравлений в комментариях с новой наградой постоянно растет. Многие желают артисту крепкого здоровья, творческого вдохновения и новых успехов, высоко оценивая его вклад в узбекское искусство.

Данная награда рассматривается как очередное признание многолетнего творчества Сухроба Хамдамова, его преданности искусству и самоотверженного труда.