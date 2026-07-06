Саида Раметова положила конец слухам: «Джумадулла-ака жив»

Народная артистка Узбекистана Саида Раметова через свою страницу в социальных сетях отреагировала на слухи, распространяющиеся вокруг здоровья её супруга, известного актёра Джумадуллы Раметова.

По словам актрисы, в последние дни многие поклонники и знакомые интересовались состоянием Джумадуллы Раметова и даже выражали соболезнования, поверив в беспочвенные сообщения о его кончине.

В связи с этим Саида Раметова показала супруга на видео своим поклонникам и сообщила, что с ним всё в порядке.

«Ассалому алейкум, наши дорогие поклонники. Многие спрашивают, как здоровье Джумадуллы-ака. Некоторые даже выражают соболезнования, думая, что Джумадулла-ака скончался. Слава Богу, он жив, с ним всё хорошо. Сейчас он то в больнице, то дома. Недавно мы отпраздновали его 70-летие. Мы очень счастливы. Показываю его вам, так как многие задают такие вопросы. Если будет на то воля Всевышнего, скоро станем прабабушкой и прадедушкой. Молитесь за нас», — сказала актриса.

Данное видео за короткое время широко распространилось в социальных сетях. В комментариях поклонники желают Джумадулле Раметову здоровья и долгих лет жизни, направляя ему добрые пожелания и молитвы о скорейшем выздоровлении.