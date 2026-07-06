Уткир Менглиев удостоен новой награды

·37·Культура
Уткир Менглиев удостоен новой награды

Актер Уткир Менглиев поделился радостной новостью со своими поклонниками. Артист сообщил, что был награжден медалью «Инициатор своей профессии» (O‘z kasbining tashabbuskori) от Министерства культуры и высшего образования.

Актер объявил об этой приятной новости на своей странице в социальной сети, подчеркнув, что награда принесла ему большую гордость и радость.

«Ассалому алейкум! Министерство культуры и высшего образования наградило меня медалью «Инициатор своей профессии». Я на седьмом небе от счастья из-за оказанного внимания! Спасибо! Благодарен за всё!!!», — написал Уткир Менглиев.

Этот пост актера за короткое время привлек внимание множества поклонников и коллег. В комментариях растет число тех, кто искренне поздравляет артиста и высоко оценивает его творческую деятельность. Многие пожелали актеру новых достижений, крепкого здоровья и еще больших успехов.

Уткир МенглиевМинистерство культуры и высшего образования
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