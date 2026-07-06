Уткир Менглиев удостоен новой награды

Актер Уткир Менглиев поделился радостной новостью со своими поклонниками. Артист сообщил, что был награжден медалью «Инициатор своей профессии» (O‘z kasbining tashabbuskori) от Министерства культуры и высшего образования.

Актер объявил об этой приятной новости на своей странице в социальной сети, подчеркнув, что награда принесла ему большую гордость и радость.

«Ассалому алейкум! Министерство культуры и высшего образования наградило меня медалью «Инициатор своей профессии». Я на седьмом небе от счастья из-за оказанного внимания! Спасибо! Благодарен за всё!!!», — написал Уткир Менглиев.

Этот пост актера за короткое время привлек внимание множества поклонников и коллег. В комментариях растет число тех, кто искренне поздравляет артиста и высоко оценивает его творческую деятельность. Многие пожелали актеру новых достижений, крепкого здоровья и еще больших успехов.