Состоялась премьера песни и клипа Имрона «Ана бо‘лмаса» (видео)

Долгожданная новая песня певца Имрона под названием «Ана бо‘лмаса» и снятый к ней клип наконец представлены публике. Премьера состоялась сегодня, 5 июля, в 19:00 на официальном ЁуТубе-канале артиста.

Ранее Имрон сообщал о своей новой творческой работе на страницах в социальных сетях. Короткие фрагменты, опубликованные перед премьерой, вызвали большой интерес среди поклонников и подогрели ожидание полной версии песни.

Теперь слушатели могут полностью прослушать песню «Ана бо‘лмаса» и посмотреть клип. Сразу после выхода премьеры фанаты начали активно делиться своими впечатлениями в социальных сетях. Многие поздравляют певца с очередной творческой работой и оставляют теплые отзывы о песне и клипе в комментариях.