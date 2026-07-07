Шахло Зоирова предстала в образе Клеопатры в Шарм-эль-Шейхе (видео)

Шахло Зоирова, которая в настоящее время отдыхает на популярном египетском курорте Шарм-эль-Шейх, вновь удивила своих поклонников необычным образом.

На своей странице в Instagram она опубликовала видео, на котором предстала в образе Клеопатры. Видео с блогером, примерившей наряд и украшения, напоминающие древнеегипетскую царицу, за короткое время набрало тысячи просмотров и комментариев.

Подписчики высоко оценили новый стиль Шахло Зоировой, положительно отозвавшись об образе, обстановке и атмосфере видео.