Шахло Зоирова предстала в образе Клеопатры в Шарм-эль-Шейхе (видео)

·81·Культура
Шахло Зоирова предстала в образе Клеопатры в Шарм-эль-Шейхе (видео)

Шахло Зоирова, которая в настоящее время отдыхает на популярном египетском курорте Шарм-эль-Шейх, вновь удивила своих поклонников необычным образом.

На своей странице в Instagram она опубликовала видео, на котором предстала в образе Клеопатры. Видео с блогером, примерившей наряд и украшения, напоминающие древнеегипетскую царицу, за короткое время набрало тысячи просмотров и комментариев.

Подписчики высоко оценили новый стиль Шахло Зоировой, положительно отозвавшись об образе, обстановке и атмосфере видео.

Шахло ЗойироваШарм-эль-ШейхЕгипетКлеопатраInstagram
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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