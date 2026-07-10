Яркие кадры со свадебного вечера Аббосбека Файзуллаева (видео)

Продолжаются свадебные торжества футболиста национальной сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева. В течение дня мы делились с вами кадрами подготовки к «куёв-навкар» (традиционному выходу жениха), тем, как жених с друзьями направлялся в дом невесты, а также моментами свадебного плова.

Теперь же в социальных сетях распространяются новые видео с вечернего банкета. На них запечатлено, как жених и невеста эффектно и в соответствии с нашими национальными традициями входят в зал торжеств. Эти кадры за короткое время привлекли внимание интернет-пользователей.

Также на видео видно, что на торжественном вечере присутствовал ряд футболистов национальной сборной Узбекистана, которые поздравили молодоженов с этим незабываемым днем.

В социальных сетях поклонники продолжают искренне поздравлять Аббосбека Файзуллаева и его супругу, желая им долгой жизни, счастья и крепкой семьи.

По имеющимся данным, свадебное торжество проходит в банкетном комплексе «Versal» в городе Ташкенте.