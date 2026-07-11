Abbosbek Fayzullayevning to‘yidagi trendga aylangan tort marosimi barchani e’tiborini tortdi (video)

·347·Madaniyat
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidagi trendga aylangan tort marosimi barchani e’tiborini tortdi (video)

Mahorati bilan muxlislarga tanilgan futbolchi Abbosbek Fayzullayevning to‘y oqshomi bo‘lib o‘tgani haqidagi videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.

Ma’lum qilinishicha, futbolchi Nisabonu ismli qiz bilan oila qurgan. To‘y marosimida yaqinlar, mehmonlar va san’atkorlar ishtirok etgan.

Oqshomda hozirgi to‘ylarda ko‘p uchrayotgan tort bezash jarayoni ham o‘tkazildi. Videolarda Abbosbek Fayzullayev va Nisabonu katta yurak shaklidagi tortni birgalikda bezatgani aks etgan.

Shundan so‘ng juftlik bir-biriga tort yedirgan. Bu holat mehmonlar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari e’tiborini tortdi.

To‘yda xonandalar Dilso‘z va Munisa Rizayeva ham xizmat ko‘rsatgani aytilmoqda. Ularning chiqishlari marosimdan tarqalgan videolarda ko‘ringan.

Abbosbek Fayzullayevning to‘yi haqidagi lavhalar hozir ham tarmoqlarda faol muhokama qilinmoqda.

Аббосбек ФайзуллаевNisabonuDilsozМуниса Ризаева
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ruxshona "Darmonim" nomli yangi qo‘shig‘ini taqdim etishga tayyorlanmoqda (video)Ruxshona "Darmonim" nomli yangi qo‘shig‘ini taqdim etishga tayyorlanmoqda (video)Bugun, 10:11Abbosbek Fayzullayevning to‘y oqshomidan yorqin lavhalar (video)Abbosbek Fayzullayevning to‘y oqshomidan yorqin lavhalar (video)Kecha, 22:07G‘aybulla Tursunovning kutilgan “Bu yurak” qo‘shig‘i taqdim etildi (video)G‘aybulla Tursunovning kutilgan “Bu yurak” qo‘shig‘i taqdim etildi (video)Kecha, 20:56Zuhra Soliyevaga eng ko‘p beriladigan 5 ta savol qanday?Zuhra Soliyevaga eng ko‘p beriladigan 5 ta savol qanday?Kecha, 20:53Shoxruhxon va Umidaxon yangi dueti bilan muxlislarni xursand qildi (video)Shoxruhxon va Umidaxon yangi dueti bilan muxlislarni xursand qildi (video)Kecha, 20:38To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazidaTo‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazidaKecha, 20:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi