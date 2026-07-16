Ужас в Берлине: жертвы даже не знали, что их изнасиловали

·96·Мир
Ужас в Берлине: жертвы даже не знали, что их изнасиловали

Прокуратура германского города Берлин предъявила официальные обвинения 68-летнему мужчине по делу об изнасилованиях. Как сообщает издание Тагесшау, подозреваемый в течение длительного времени знакомился с женщинами через приложения для онлайн-знакомств и совершал в отношении них тяжкие преступления.

Согласно данным следствия, мужчина, работавший электриком, знакомился с женщинами в интернете. Во время встреч он подмешивал жертвам алкоголь и снотворное, приводя их в беспомощное состояние. После этого он насиловал женщин и снимал совершенные преступления на видео.

Самое ужасное заключается в том, что пострадавшие женщины даже не подозревали о совершенных в отношении них преступлениях. Они узнали о произошедшем только в ходе следственных действий.

На данный момент 68-летний мужчина обвиняется в изнасиловании 14 женщин. Однако, по данным прокуратуры, число его жертв может быть значительно больше. Следователи не исключают, что всего пострадало 58 женщин. На данный момент установлены личности 30 из них, работа по выявлению остальных возможных жертв продолжается.

Сообщается, что берлинская полиция вышла на этого мужчину в 2025 году в ходе расследования дела другого лица, подозреваемого в аналогичных сексуальных преступлениях. После этого правоохранительные органы провели обыск в его доме и изъяли различные электронные носители информации.

В феврале 2026 года при изучении этих устройств на них были обнаружены видеозаписи сексуальных преступлений. На основании этих улик расследование было расширено, и в марте 2026 года подозреваемый был арестован. В настоящее время работа по установлению дополнительных обстоятельств дела и выявлению других возможных жертв продолжается.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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