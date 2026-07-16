Жестокость в лифте изменила жизнь ребенка с аутизмом

Шокирующий инцидент, произошедший в Баку (Азербайджан), вызвал широкий резонанс в социальных сетях. На кадрах с камер видеонаблюдения запечатлено, как неизвестный мужчина грубо обращается с 11-летним ребенком, страдающим аутизмом.

На видео видно, как мужчина дважды грубо толкает ребенка, когда тот пытается войти в лифт, а при третьей попытке силой выталкивает его наружу. Ролик быстро распространился в интернете, вызвав волну общественного негодования.

Мать ребенка сообщила, что после случившегося ее сын получил тяжелую психологическую травму. По ее словам, 11-летний мальчик перестал разговаривать и в настоящее время проходит курс реабилитации под наблюдением специалистов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных правоохранительными органами, 29-летний подозреваемый был задержан. В настоящее время по факту инцидента ведется следствие.

Этот случай вновь поднял в социальных сетях дискуссию о необходимости проявлять милосердие и уважение к детям с ограниченными возможностями.