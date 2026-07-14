Қувончли хабар! Хонанда Иззат Шукуров иккинчи бор ота бўлди!
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Хонанда Иззат Шукуров оиласида қувончли воқеа юз берди. У иккинчи бор ота бўлганини ижтимоий тармоқдаги саҳифасида эълон қилди.
Шукуров янги туғилган фарзанди ҳақида суратлар жойлаб, "Ҳаётимизга хуш келибсиз, ўғлим", деган изоҳ қолдирган.
Маълум қилинишича, хонанданинг аввал бир нафар қиз фарзанди бор. Энди у ўғил фарзандли ҳам бўлди.
Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ва мухлислар хонандани ушбу қувончли кун билан табрикламоқда. Изоҳларда унинг оиласига яхши тилаклар билдирилган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…